L'Ibersol CBT venç el líder al Serrallo

L’equip de Berni Álvarez va patir per emportar-se un partit que es va decidir als segons finals (67 – 61)

Actualitzada 03/11/2019 a les 11:07

L’Ibersol CBT ha tornat a la competició amb una victòria, la sisena de la temporada i segueix sense conèixer la derrota. Els blaus s’han enfrontat al Serrallo contra el líder, l’UE Mataró, un equip difícil que ha demostrat poder ofensiu i agressivitat a l’hora de defensar. L’equip de Berni Álvarez ha patit per emportar-se un partit que s’ha decidit als segons finals (67 – 61). Jaume Zanca ha estat el millor jugador del partit, amb 18 punts, 4 rebots i 17 de valoració. Guillem Fàbregas, amb un cop al nas en el darrer entrenament, ha estat baixa per a aquest partit.Els visitants eren els primers a estrenar el marcador en la primera jugada del partit, però ràpidament els homes de Berni Álvarez capgiraven l’electrònic i posaven distància, sobretot gràcies als triples de Jordi Barberà i David Fernández (13 – 6). Un parcial de 0 a 4 apropava els de Mataró quan faltaven dos minuts per acabar el quart. Els blaus controlaven el rebot ofensiu en aquest tram final, el que els feia trencar el parcial visitant, per finalitzar el quart 17 a 10.Un triple de Güixens colocava un +8 per a l’equip de Berni (20 – 12) només iniciar-se els següents deu minuts. Els blaus però, mostraven més dubtes que el rival, que pujaven la seva intensitat defensiva per forçar els errors de l’Ibersol CBT. Els del Serrallo només veien cistella des de la línia de tres (26 – 18), fins al 28 – 18 que arribava gràcies a Jaume Zanca.Els dos temps morts gairebé consecutius beneficiaven a l’Ibersol CBT, que posava una marxa més, i Pape Mbaye ho certificava amb un nou triple (31 – 18). Els blaus aconseguien desconcentrar al líder, amb un joc efectiu i la defensa més concentrada fins al moment. Un 2+1 de Jaume Zanca després d’una gran acció defensiva portava el marcador a un esperançador 36 a 18, mentre que Torres colocava el +17 amb el que s’arribava al descans (38 – 21).L’UE Mataró tornava a pista amb una altra intenció, amb més agressivitat i emportant-se el primer parcial de 0 a 4. Els blaus havien de treballar molt més cada jugada, i havien de passar gairebé quatre minuts del quart per a que l’equip de Berni anotés (40 – 25). Torres obria el camí, i Zanca recollia el testimoni amb un nou triple del de Vilanova. Els grocs reaccionaven gràcies a que els tarragonins concedien cistelles fàcils i es mostraven tous en atac. Així és com el marcador es tornava a ajustar i es reduïa la diferència per sota dels deu punts (48 – 39). L’UE Mataró anava a més i aprofitava un Ibersol CBT vingut a menys en aquest tercer quart per finalitzar-lo 48 a 40.Una gran jugada col·lectiva que finalitzava Sorolla servia per recuperar un +11 que donava tranquilitat als blaus. Davant de la intensa defensa plantejada per l’UE Mataró, era el torn de Tugores per agafar les regnes en l’apartat ofensiu. Un triple i un 2+1 consecutius del mallorquí portaven el marcador al 57 – 42 a l’equador del quart. Cabrera liderava el seu equip des de la pintura per intentar competir el partit fins al final, però era un triple visitant el que posava l’UE Mataró a vuit punts (59 – 51) i obligava Berni a demanar temps mort. Els blaus reaccionaven a temps per afrontar els dos últims minuts amb garanties, i ho feien comandats per Tugores i Zanca a nivell anotador (63 – 51). Però l’UE Mataró encara tenia energia per disputar el partit fins a l’últim segon. Els grocs es posaven a dos punts de l’Ibersol CBT a falta de vuit segons, però el saber estar dels blaus en els segons de més tensió deixaven la sisena victòria de la temporada a Tarragona.