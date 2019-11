El 0-1 va refredar un Nou Estadi bolcat

L’afició grana va estar del costat de l’equip en tot moment, però va lamentar profundament una diana que ho va malbaratar tot

El Nou Estadi continua del costat del seu equip. Un total de 2.907 espectadors van assistir al camp, Orgull Grana inclòs, després de la seva incompareixença fa dues setmanes per la situació que s’estava vivint als carrers arran de la sentència per l’1 d’Octubre.No hi va haver cap moment en el qual els aficionats, sobretot els esmentats de darrere de la porteria del Gol de Muntanya, que no animessin al seu equip. El Nàstic no va començar malament i, de fet, va empènyer intentant el gol, però la diana de Moha, un golàs en tota regla, va fer perdre els nervis als mateixos que van mostrar el seu disgust als jugadors amb xiulets molt sonors a la primera meitat.El segon acte va servir novament de reconciliació entre ambdues parts. A mesura que el Nàstic millorava el seu joc i anava a pel gol, els aficionats responien amb aplaudiments i crits d’ànim. Aquesta empenta, possiblement, va ajudar al fet que el conjunt grana pogués remuntar i situar-se 1-2 en el marcador. Tot era idíl·lic fins que, dos minuts després de la diana dels grana, va aparèixer Moha per a enviar al fons de la xarxa una falta impossible d’aturar. Una afició pot suportar coses, però el que està passant aquesta temporada...