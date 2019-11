Bartolo sobre el seu futur: «Això és futbol»

L’entrenador del Nàstic assumeix que els mals resultats poden acabar en destitució

El lloc de Xavi Bartolo com a entrenador del Nàstic perilla. Ell ho sap, i així ho va reconèixer en roda de premsa després de l’empat contra l’Espanyol B. «Això és futbol. Quan les entitats creuen que la dinàmica no és la correcta, prenen aquestes decisions. Però no el Nàstic, sinó qualsevol equip», va dir, tot recordant també que «hi ha altres aspectes que també es podrien tenir en compte, com el dia a dia». Segurament, en les pròximes hores hi haurà reunions al respecte, ja que el Consell d’Administració, en cap cas, volia prendre una determinació en calent sobre el futur de la banqueta grana.Per a Bartolo, el màxim problema que té el seu equip és la facilitat que té per a encaixar gols. En aquest sentit, va explicar que «la situació nostra ve provocada bàsicament perquè encaixem amb molta facilitat i així és difícil guanyar partits». Per a ell, la culpa no és tan sols del fet de no tenir centrecampistes i d’haver de tirar de Goldar en el mig del camp, ja que «al començament de temporada David estava participant més de central i vam encaixar gols. Després vam passar a tres centrals i, excepte el partit d’Ebro, els següents partits vam continuar encaixant gols. Els gols són tot similars. Tots tenen algun semblant, excepte el d’avui de falta, que encara no n’havíem encaixat. Si no tens la porteria a zero més partits, la situació és difícil».L’entrenador grana va lloar el fet que els seus fossin capaços de remuntar un 0-1, tot i que al final acabessin cedint l’empat: «A casa, després d’encaixar el primer gol i amb l’ambient de pessimisme que hi havia, l’equip ha estat capaç de donar-li la volta. Quan estàs amb el marcador en contra, el cap i les cames no funcionen igual. Donar-li la volta a qualsevol partit té un mèrit important».Finalment, va parlar sobre la lesió de Pedro Martín, que va provocar l’entrada a l’equip d’Amang. «Pedro està en una dinàmica un pèl estranya. Arrossega una sèrie de molèsties d’adductors i isquiotibials que no li permeten entrenar amb regularitat i intensitat. Pot jugar un partit no ser capaç d’acabar-lo, no estar a disposició... No tenim cap altre punta com Pedro, la resta són adaptacions. Gerard està en un procés de recuperació molt llarg i si no tenim aquestes referències hem de buscar adaptacions».