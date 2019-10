La feblesa de l'Espanyol B com a visitant és el clau al qual s'agafa un Nàstic que el rebrà diumenge

El filial blanc-i-blau tan sols ha aconseguit tres punts lluny del seu feu

Actualitzada 30/10/2019 a les 17:34

Un punt més

El Gimnàstic de Tarragona rebrà aquest diumenge, a partir de les dotze del migdia, a l’Espanyol B. Aquest serà un enfrontament d’aquells que no es poden deixar d’anomenar «clau». Una derrota dels tarragonins deixaria Xavi Bartolo en una posició molt complicada, ja que, amb onze duels disputats, el tècnic només hauria pogut dos triomfs en onze duels, a causa, principalment, del nivell i de la planificació d’una plantilla que no ha demostrat que estigui a l’alçada de l’exigit per un club com el Nàstic.Tenen temps per desmentir aquesta afirmació uns jugadors que saben que no poden veure’s setzens a la classificació i, per tant, intentaran derrotar un filial que no arriba en el seu millor moment a Tarragona.El Nàstic s’enfrontarà a un equip que, com a visitant, no és precisament dels més perillosos del grup tercer de Segona Divisió B. Tres empats ha sumat el conjunt barceloní a domicili i no ha guanyat cap partit fora de la seva Ciutat Esportiva. Aquest pot ser un dels punts de partida per a un Nàstic que s’ha d’agafar a qualsevol fet, dada o estadística per a poder afrontar el duel amb el màxim optimisme i sortir a per totes des del principi.Mentre que l’Espanyol B és tretzè a la taula classificatòria amb onze punts, el Nàstic està en promoció de descens, amb un menys. La promoció d’ascens és a vuit punts, amb què tres o quatre bons resultats servirien per a omplir de moral a un equip que encara té moltes coses a dir i que no pot perdre l’oportunitat d’intentar l’ascens en la temporada en la qual la Lliga de Futbol Professional li atorga una bona ajuda (1,7 milions d’euros) per amortir el descens de categoria.L’extrem Moha és el futbolista més perillós de tots els que formen la plantilla de l’Espanyol B. A banda, és el màxim artiller de l’equip, amb tres dianes, i serà el futbolista en el qual hauran de parar més atenció els de Bartolo.