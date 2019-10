El Nàstic rep anualment uns 400.000 euros gràcies a un acord amb el Barça

A canvi, en club blaugrana té preferència sobre un nombre determinat de futbolistes de l’entitat tarragonina cada temporada

Actualitzada 30/10/2019 a les 17:27

El Gimnàstic de Tarragona va aconseguir uns grans ingressos la temporada passada. A banda dels drets televisius, el gruix dels ingressos dels tarragonins va arribar, tal com va explicar Lluís Fàbregas durant la Junta General d’Accionistes de dimarts, de «traspassos de futbolistes», així com d’altres conceptes com «el conveni amb el Barça». Aquest acord entre els dos clubs fa temps que és vigent i, segons ha pogut saber aquest mitjà, pot resultar molt beneficiós per a ambdues parts.El Nàstic rep per temporada una quantitat propera als 400.000 euros per part de l’entitat de la Ciutat Comtal. A canvi, el Futbol Club Barcelona té dret preferencial sobre dos futbolistes cada temporada. És un intercanvi productiu per a ambdós conjunts, i ho resulta per molts motius.Per una banda, un club com el Barça amb un pressupost d’uns mil milions d’euros, no ha de tenir cap problema per abonar una quantitat que, per a ells, no significaria pràcticament res. En canvi, per al Nàstic, aquesta quantitat és molt elevada, sobretot i si és un club que milita a la Segona Divisió B, on les possibilitats econòmiques són sensiblement més reduïdes que a la categoria professional.A l’altre cantó apareix el fet que, de tant en tant, algun futbolista jove del Nàstic pot destacar i és aquí on el club blaugrana pot entrar a beneficiar-se de l’acord. El Barça sempre tindria dret preferencial sobre dos futbolistes per temporada, de forma que si qualsevol altre equip intentés fitxar-los, el Nàstic hauria d’aixecar el telèfon i comunicar a l’entitat que presideix Josep Maria Bartomeu que hi ha un futbolista que pot sortir i que, si iguala l’oferta, acabarà vestint de blaugrana.Les relacions entre el Nàstic i el Barça són excel·lents. La marxa, fa dues temporades, de Josep Calavera al Barça B, va significar un punt de trobada entre dos clubs que no van tenir problemes en completar una transacció que, malauradament, no ha acabat amb el jove triomfant a Barcelona. Ho està fent a Castelló, on és una de les referències.