Adri Arjona noqueja al Nàstic i l'elimina de la Copa Catalunya (1-0)

Una diana a cinc minuts del final de l’exjugador del Reus va servir per deixar fora de combat un equip que s’ha de centrar en la Lliga

30/10/2019 a les 22:23

El Gimnàstic de Tarragona diu adéu a la Copa Catalunya en caure derrotat 1-0 al Municipal Sagnier contra un Prat que en va tenir prou amb una solitària diana d’Adri Arjona a cinc minuts del final per a eliminar als tarragonins.No tenia gaires opcions Xavi Bartolo, ja que reglament resa que tan sols poden anar convocats tres jugadors del filial. Els escollits van ser els centrals Pol Domingo i Roger Figueras, ja que el primer equip tan sols disposa de tres centrals, i un Sergi Cardona que va ser titular per banda esquerra, en defensa, una posició que no té substitut en el primer equip.Va començar alegre un Nàstic que va disposar de dues ocasions de gol clares a l’inici. Als quatre minuts de joc, Viti va rematar de cap en una acció a pilota aturada i la pilota va marxar llepant el travesser, mentre que a l’11’, Brugui va provar un tret que va aturar sense més problemes Andrés.Davant d’aquest onze estrany, per diferent a la resta, algú va haver d’acompanyar Viti en el centre del camp. No està la medul·lar del Nàstic com per a arriscar i, per tant, Damián Petcoff i David Goldar no podien jugar ni un únic minut, tot i que finalment ho van fer ambdós. El polivalent central perquè va substituir Viti al descans i Petcoff per donar aire al centre del camp a mitja hora del final. La parella de ball de Viti va ser un Brugui que va aconseguir complir amb les expectatives tot i ser una demarcació molt diferent a la seva.Havia aparegut poc en combat, però se li van notar ganes de tornar a jugar. A sis del descans, un Jonathan Pereira que portava un mes castigat sense jugar per l’expulsió patida en Lliga, va disparar i va obligar al meta a desviar l’esfèrica. El Nàstic posava la por al cos al rival, però el marcador no es va moure abans que l’àrebitre mostrés el túnel de vestidors.Dins de tot el gris que va ser l’enfrontament, que ho va ser molt, també va destacar Thomas Amang, que va demostrar bones maneres en el que era el seu primer partit amb la samarreta del Nàstic. Van anar entrant futbolistes per part del Nàstic fins que, a la banqueta, tan sols van quedar el meta Bernabé Barragán i els defensors Pol Valentín i Bruno Perone.Tot semblava abocat als penals, tot i que, finalment, no va ser necessari arribar-hi. Va ser l’exjugador del Reus Adri Arjona qui, a cinc minuts del final, va rematar una bona centrada d’Àlex Plà, per liquidar un Nàstic que ja pot oblidar-se d’aquest campionat.Prat. Andrés, Capa, Héctor, Putxi (Víctor, 68’), Toni (Faysal, 75’), Pedro Bravo, Morales (Cárdenas, 46’), Jordi Oribe (Adri Arjona, 75’), Moha Chabboura (Raillo, 75’), Guzmán (Àlex Plla, 68’) i Peris.Gimnàstic. Cheickh, Carlos Albarrán, Roger Figueras, Pol Domingo, Sergi Cardona, Amang, Viti (David Goldar, 46’), Brugui (Damián Petcoff, 63’), Ferran Giner (Pedro Martín, 83’), Lolo Plá (Romain Habran, 83’) i Jonathan Pereira (Pol Ballesteros, 72’).Gols. 1-0, Adri Arjona (85’).Àrbitre. Jaume Gibert González (Penedès-Garraf). Va mostrar la targeta groga al local Puchi; i als visitants Brugui i David Goldar.Incidències. El Municipal Sagnier va acollir a uns 100 espectadors.