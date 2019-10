El Palau de Congressos acull avui la Junta General d'Accionistes del Nàstic

Els propietaris de la SAE estan convocats a dos quarts de vuit del vespre

Actualitzada 28/10/2019 a les 18:24

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona celebrarà aquest vespre, a partir de dos quarts de vuit, la Junta General d’Accionistes. Concretament, serà a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona.L’ordre del dia constarà de cinc punts. El primer serà l’aprovació de l’informe de gestió dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d’Administració i de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici 2018-19. El segon punt serà l’aprovació del pressupost de la temporada 2019-20 que, com era d’esperar, serà sensiblement inferior al de la temporada passada a causa del descens de Segona A a Segona B.En el tercer punt es tractaran projectes i accions socials que impulsarà la Societat Anònima Esportiva (SAE). El quart punt serà el que farà referència a precs i preguntes i, finalment, es llegirà i s’aprovarà l’acta de la Junta. Tots els accionistes hauran de presentar DNI i targeta d’assistència per poder entrar.