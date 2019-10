El Nàstic presenta un pressupost de sis milions d'euros per al curs 2019-20

Andreu lamenta el descens de la temporada passada i els resultats de la present, però avisa que l’equip tornarà a Segona A

Actualitzada 29/10/2019 a les 22:24

L’horari i l’equip femení

El Gimnàstic de Tarragona té un pressupost d’ingressos de cara a la temporada 2019-20 de 6.045.618,71 euros, per un de despeses de 5.928.340,39 euros, amb què, si els números es compleixen al final de la temporada, l’entitat grana acabarà amb un resultat positiu de 117.278,32 euros. Aquests són els números que va presentar aquest dimarts a la tarda el Consell d’Administració a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona, amb el 85,06 de l’accionariat de la Societat Econòmica Esportiva (SAE) present. Tots els punts es van aprovar per unanimitat, de forma que tant els números de la temporada passada com els de la present van tirar endavant.Josep Maria Andreu, president del Consell d’Administració del Nàstic, va realitzar un discurs inicial, tal com ve fent en els darrers anys, en el qual va repassar l’actualitat esportiva i econòmica de la SAE. Va començar, Andreu, lamentant «la temporada passada, que va ser molt difícil per a tots, ja que no es va aconseguir l’objectiu». De fet, el president va mostrar-se contundent: «Assumim el fracàs esportiu de la temporada passada». Va parlar d’Enrique Martín, «un entrenador que tots desitjàvem per la seva trajectòria i la seva capacitat de reacció» i també va posar en evidència a una plantilla que «va costar 1,5 milions d’euros més que en les dues temporades anteriors». «Estem molt decebuts de tots els tècnics i jugadors de la temporada passada», va continuar.Entrant en matèria de la present campanya, Josep Maria Andreu va deixar ben clar que «hem fet una aposta esportiva amb sentiment i ADN Nàstic. Després de deu jornades, no podem estar contents i vull deixar clar que el nostre únic objectiu és tornar el més aviat possible a la categoria professional».Va remarcar el gran treball realitzat a «la Pobla i al juvenil» i, com sempre, va tenir paraules per al «Nàstic Genuine» equip que, per a ell, és el millor de la història del club i que continuarà tres anys jugant el campionat tot i el descens del primer equip grana a Segona Divisió B.Andreu va desvelar que el club compta amb 5.521 socis i també es va mostrar molt orgullós per la posada en marxa de la Botiga-Museu del Nàstic de l’avinguda Catalunya.Andreu va finalitzar detallant que la campanya passada es va poder tancar «amb un superàvit de 612.000 euros» i va apuntar que en els sis milions d’euros de pressupost de la temporada 2019-20 s’hi inclouen els 1,7 milions que LaLiga ofereix per a compensar el descens de categoria.Entrant en els números, va ser el torn de Lluís Fàbregas. El director general del Consell d’Administració va explicar, entre d’altres números i partides, que el Nàstic va aconseguir, la passada temporada, 3.258.000 euros per traspassos de jugadors, mentre que enguany ja es porten ingressats 465.000, gràcies a la venda de Salva Ferrer a l’Spezia.Un dels punts de discòrdia en la tranquil·la Junta d’Accionistes va ser l’horari dels partits del primer equip. Un accionista es va queixar que es jugui a les dotze, Andreu li va contestar que «hem fet un parell d’enquestes i sempre el soci de mana a les dotze» i, fins i tot, se’n va fer una a mà alçada. Resultat igualat, sense cap dominador.«Per què no hi ha equip femení» va ser una pregunta que van realitzar dos accionistes. El president va contestar que és per falta de camps, tot i que va apuntar que «espero que aviat tinguem la nostra Ciutat Esportiva».