Bartolo: «Si vols aspirar al 'play-off', has de ser dels cinc menys golejats»

Xavi Bartolo té clar que l’equip no funciona com ho hauria de fer, tot i que l’entrenador del Gimnàstic de Tarragona té clar que els problemes del seu equip és a les àrees. «Deu jornades donen una mica per fer un balanç general. Les dues darreres aparicions de l’equip han servit per veure que ja està una mica on nosaltres volem. No a nivell de resultats, ja que això és qüestió d’àrees. Contra l’Olot vam fer un bon paper i vam merèixer guanyar» va manifestar el tècnic, aquest dimarts, després de l’entrenament dels seus a l’Estadi Municipal de la Pobla de Mafumet.Sobretot, és a l’àrea pròpia on Bartolo veu la major problemàtica, ja que «hem encaixat setze gols i som el segon equip més golejat. Si no som capaços de corregir-ho, és difícil que l’equip aconsegueixi victòries. Si vols aspirar a jugar el play-off, has de ser dels cinc equips menys golejats». El fet de rebre tantes dianes, segons Bartolo, «és el que fa que el Nàstic sigui on és. A nivell ofensiu, hem marcat dotze gols i no estem gaire lluny dels equips màxims anotadors. Hem marcat més d’un gol per partit».Tot i les mancances que té l’equip, Xavi Bartolo demostra satisfacció perquè, segons ell, la línia és ascendent: «Em fa la sensació que l’equip és cada vegada millor. Contra La Núcia i a Olot vam ser millor que els rivals, però ens penalitza que no som capaços de mantenir la porteria a zero». Contra l’Olot, «quan estàvem 1-1 vam tenir moltes situacions per a posar-nos per davant però, amb molt poc, el rival ens va marcar».Es va lamentar perquè «amb la victòria d’aquest cap de setmana, estaríem a la mitja part de la taula, amb tretze punts i a cinc del play-off i veuríem la situació molt diferent. En no guanyar, la situació és una altra».L’entrenador està tranquil i creu que la resta també ho estan. «A mi em fa la sensació que l’entorn més pròxim té tranqui·litat. És evident que falten resultats, però crec que existeix aquesta tranquil·litat, però no pot ser que un partit com el d’Olot se t’escapi tot i la teva superioritat», va dir.Thomas Amang, per fi, vestirà la samarreta del Nàstic. No ho farà en partit oficial, però sí que serà en el duel que aquest imecres disputaran els tarragonins al Municipal Sagnier contra el Prat (dos quarts de nou de la nit), corresponent als quarts de final de la Copa Catalunya.Xavi Bartolo va desvelar que «veurem Thomas per primera vegada perquè ja té la documentació en regla» en un duel que, li servirà a l’entrenador per fer proves i no per anar simplement a competir.Amang, després, marxarà amb la seva selecció per disputar la Copa Àfrica «La reglamentació ens permet jugar amb tres jugadors del filial i, la resta, els que han tingut menys minuts del primer equip, com Viti, Lolo, Pereira, Thomas... Aquests serveixen per veure els jugadors que han tingut menys minuts i si es reivindiquen una mica», va dir.