Catalunya s'estrena en el Mundial C13 golejant França per un imponent 11-2

El Pavelló Olímpic de Reus inaugura la competició, que s’allargarà durant una setmana

Actualitzada 28/10/2019 a les 21:01

Millor impossible: debut amb victòria i pluja de gols de Catalunya, i un Pavelló Olímpic de Reus vestit de gala per a la inauguració. D’aquesta espectacular manera va arrencar aquest dilluns el Campionat del Món C13 de Futsal, que se celebrarà fins diumenge vinent, 3 de novembre, a la capital del Baix Camp, i que esdevé el tercer que acull Catalunya després dels celebrats a Reus (2008) i a Balaguer (2017), ambdós en la categoria absoluta femenina.La selecció va saber transformar en una gran motivació i empenta tota la pressió del debut, el fet de disputar el primer Mundial oficial per a jugadors menors de 13 anys i de fer-ho a casa. A més, amb el suport extra dels aficionats, va desplegar una gran imatge, un bon joc a ratxes i es va imposar per un clar 11-2 davant França.El combinat català entrenat per Ammar Mohadr va controlar el partit amb un joc ordenat, bona pressió defensiva i constants sortides a la contra, generant perill permanentment. Gràcies a la seva major qualitat i ambició, Catalunya ha encarrilat el partit en els deu primers minuts amb dos gols de Yassir Abbadi i un d’Asensio. Tot i el 3-0, França mantenia l’equilibri i no abaixava els braços. En el tram final, va pressionar en busca del gol, però la bona defensa catalana i les aturades de Prat van impedir que el rival s’acostés al marcador.A la segona part, Catalunya va sortir disposada a rematar el rival per la via ràpida, i així va ser. En 10 minuts d’inspiració, va aconseguir sis dianes més (Yassir Abbadi, dos de Segura i hat-trick de Marimon en un minut) que deixaven el duel vist per a sentència.En el tram final, els catalans van jugart a plaer, triangulant amb perill en la pista rival i creant vàries i bones ocasions de gol que es van traduir en l’11-2 final, completat amb dues dianes més de Yassir Abbadi. França va aconseguir els seus dos gols en el tram final mitjançant Ahmed i Muñoz.En l’altre partit del grup, Austràlia no va donar opció a Sud-àfrica, a la qual ha derrotat per 8-2. Catalunya s’enfrontarà avui al combinat africà a partir de les cinc de la tarda i també en directe per Esports3.