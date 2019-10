Xavi Bartolo: «El Nàstic ha estat clar mereixedor de la victòria»

L’entrenador, satisfet amb el treball dels seus

Actualitzada 27/10/2019 a les 19:39

L’entrenador del Gimnàstic de Tarragona, Xavi Bartolo, va assumir la derrota a Olot, tot i que va defensar la tasca realitzada pel seu equip. En una ocasió i en una altra, en declaracions a Tarragona Ràdio, va manifestar que «el Nàstic ha estat clar mereixedor de la victòria. S’ha pogut sobreposar al gol del rival, però no ha tingut contundència de cara al gol. El Nàstic ha merescut una victòria clara i contundent».Sobre el canvi de Pedro Martín a la segona meitat, quan el duel estava completament obert, va deixar ben clar que el punta «ens ha demanat el canvi, no podia més».«Ha faltat encert de cara a porteria. La gent que ha entrat ho ha fet el millor possible. Els jugadors estan destrossats perquè saben que han deixat passar una gran oportunitat», va declarar l’entrenador de l’entitat tarragonina.En tot moment, Xavi Bartolo va defensar els seus i la seva tasca. «Aquest és un Nàstic que crec que està al nivell. Jugàvem contra un rival que proposa moltes coses, però ens continua castigant aquesta feblesa a porteria contrària», va dir, tot afegint que el problema ha residit en la falta de mossegada i de gol, ja que «tot i que hem portat el pes del partit i que la sensació ha estat molt bona, han decidit les àrees».Va insistir Bartolo en el fet que «avui és el millor Nàstic, el que ha disputat més minuts a molt bon nivell, el que ha generat més ocasions i el que ha demostrat més caràcter que mai». «És una derrota immerescuda i molt dolorosa», va sentenciar el tècnic, el qual és ben coneixedor que tant la seva situació personal com la de l’equip és actualment molt delicada.