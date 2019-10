Sense sorpreses a la convocatòria de Xavi Bartolo per a Olot

Entra Pedro Martín i no hi figura Ferran Giner

Actualitzada 27/10/2019 a les 12:57

Thomas Amang

El Gimnàstic de Tarragona ha facilitat aquest migdia, quan faltaven pocs minuts per a les 13 hores, la convocatòria de Xavi Bartolo de cara al duel que els tarragonins disputaran a les 17 hores al Municipal d'Olot.No hi ha sorpreses i entra Pedro Martín, completament recuperat de les seves molèsties. Cau Ferran Giner, sancionat.El davanter Thomas Amang, que ja compta amb la documentació necessària per poder jugar, no ha entrat a la llista ja que tan sols va entrenar divendres amb els companys. A més, a meitats de la pròxima setmana marxarà amb la Selecció sub-23 del Camerún per a competir a la Copa Àfrica.Els porters desplaçats són Bernabé i Cheick; els defenses, Pol Valentín, Bonilla, Doldar, Juan Rodríguez, Perone i Albarrán; els centrecampistes, Viti, Lolo Plá, Petcoff, Brugui, Ballesteros, Carreón i Sergio Montero; i, els atacants, Habran, Pedro i Joel Marín.