Aquest Nàstic no arrenca (2-1)

Nova derrota dels tarragonins, que topen amb el meta local i que continuen a la part baixa de la taula classificatòria

Actualitzada 27/10/2019 a les 19:07

Sergio Montero

FITXA TÈCNICA



Olot. Ballesté, Soler, Aspar (Pedro, 69’), Alan Baró, Carles Mas, Chavarría, Masó, Eloi Amagat (Vivi, 82’), Héctor Simón, Natalio (Xumetra, 69’) i Kilian.



Nàstic. Bernabé Barragán, Pol Valentín, Juan Rodríguez, Bruno Perone, Javi Bonilla, Pol Ballesteros, Damián Petcoff, David Goldar, Brugui, Romain Habran (Sergio Montero, 69’) i Pedro Martín (Lolo Plá, 72’).



Gols. 1-0, Héctor Simón (13’); 1-1, Pedro Martín (40’); 2-1, Carles Mas (78’).



Àrbitre. Lluís Bastard Severa (balear). Va mostrar la targeta groga als locals Natalio, Aspar i Masó; i al visitant Javi Bonilla.



Incidències. L’Estadi Municipal d’Olot va acollir a 1.169 espectadors.

Xavi Bartolo no va esgotar ni els tres canvis. Aquesta circumstància és indicatiu del que es va veure a Olot, on els tarragonins van tornar a perdre (2-1) i tan sols van donar sensació d’equip gran durant el final del primer acte i una part del principi del segon. Els de Xavi Bartolo van perdre i tornen a vorejar la part baixa de la taula classificatòria amb unes estadístiques de gols en contra que no és pròpia d’un equip que vol pujar a Segona Divisió A.Héctor Simón va avançar als gironins als tretze minuts de joc i Pedro, que no va acabar el duel, va igualar el marcador a prop d’acabar el primer acte. En el 78’, Carles Mas va marcar un gran gol que va significar el definitiu 2-1 que fa molt de mal al conjunt grana.No era necessari tocar gaire l’onze inicial. Ferran Giner causava baixa per sanció en veure la cinquena targeta groga contra La Nucía i tornava Pedro Martín després de superar les seves molèsties musculars. Així, el pitxitxi formava parella d’atac amb Brugui i Ballesteros tornava a la banda esquerra i Romain Habran a l’altre cantó.La resta de l’equip, igual que en les darreres jornades. David Goldar en el centre del camp amb Damián Petcoff i una defensa, de dreta a esquerra, amb Pol Valentín, Juan Rodríguez, Bruno Perone i Javi Bonilla, Bernabé Barragán, com sempre, sota pals.Dues cares ben diferents va mostrar el Nàstic a la primera meitat. La primera va tenir una durada doble respecte a la segona, i no s’entén que, durant els primers trenta minuts, l’Olot sotmeti als tarragonins a la seva àrea tenint en compte el potencial i el pressupost d’un i altre equip.Els de Xavi Bartolo van veure’s superats per un equip que va trobar el seu premi als tretze minuts de joc. Una bona acció que va lluitar l’etern Natalio a dalt va acabar a peus d’Héctor Simón, pitxitxi de l’Olot, qui va afusellar a Bernabé. Primer tret i primer gol. Es tornava a repetir el malson grana. El Nàstic es veia abocat a remuntar amb tot el partit per endavant.No hi va haver reacció grana fins a la mitja hora de joc, quan l’equip tarragoní va adonar-se que havia de fer dues passes endavant si volia tenir opcions de guanyar a territori garrotxí. Amb Goldar i Petcoff comandant el joc, els de Bartolo van tirar endavant i van canviar el signe del duel. En el 31’, per cert, Natalio va meréixer la cartolina vermella amb una entrada per darrere a l’alçada del turmell a Pol Valentín, tot i que el col·legiat, erròniament, li va mostrar la groga. Es va quedar curt.En l’empenta del Nàstic, Pol Ballesteros va trobar, en el 38’, el primer tret visitant entre els tres pals. Gran acció de Pedro Martín per banda dreta, que la posa cap a Ballesteros i aquest, pensant-s’ho poc, dispara. El meta local Pol Ballesté va salvar el gol.El gol grana era a l’olla i estava a punt d’esclatar. De fet, van haver de passar dos minuts perquè el conjunt grana empatés el duel gràcies a una acció d’aquelles que s’entrenen i que emprenyen molt als rivals. Passada molt llarga de Bernabé Barragán cap a Pedro Martín, qui, aprofita el seu cos i la seva qualitat per marcar l’empat.En el segon acte, molt més ambiciós va sortir al camp un Gimnàstic de Tarragona que, possiblement, va viure els millors minuts de Romain Habran sobre la gespa. Una mica menys anàrquic que l’habitual, l’extrem, actuant com a davanter, va gaudir de dues ocasions de gol, en el 65’ i en el 67’, tot i que el meta local sempre va respondre als trets.En el 69’, amb el duel obert i totes les possibilitats per guanyar, Xavi Bartolo va cridar a Sergio Montero, que va brillar la passada setmana contra La Nucía. Vint minuts més per al jove jugador de la Pobla.Però tornava a ser un dia negre pel Nàstic. A pilota aturada va arribar la segona diana dels de la Garrotxa. En un córner Carles Mas va marcar de mitja xilena, lliure de marca, posant un 2-1 que feia molt de mal.A remolc, el Nàstic va anar a per l’empat i, en el 92’, Pol Valentín va enviar una pilota a la fusta en una nova gran aturada del meta local. El conjunt grana torna a demostrar que hi ha molt de camí per recórrer.