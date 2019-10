Torna Pedro Martín, el Nàstic recupera l'alegria

El punta entra a la convocatòria pel sancionat Ferran Giner

Actualitzada 26/10/2019 a les 18:21

El Gimnàstic de Tarragona buscarà demà a la Garrotxa la segona victòria consecutiva de la temporada, una fita que no ha aconseguit encara aquesta campanya.Xavi Bartolo, tècnic grana, està d'enhorabona. I és que recupera Pedro Martín, que patia molèsties musculars i, amb gairebé tota probabilitat, serà titular contra l'Olot, el qual rebrà als tarragonins a les 17 hores.Si Pedro Martín és alta, causa baixa un Ferran Giner que va veure la cinquena cartolina groga contra La Nucía i, per tant, haurà de descansar per sanció.Tenint en compte que el Nàstic arriba de guanyar, és molt probable que l'únic canvi sigui l'entrada de Pedro per Ferran Giner, el que provocaria un moviment a la davantera. Si davant de La Nucía els puntes van ser Habran i Ballesteros, un d'aquests dos haurà de tornar a la banda dreta, ja que Brugui actuaria a l'esquerra.Amb la part del davant ja fixada, el centre del camp el seguirien formant Goldar i Damián Petcoff, mentre que la defensa seria, de dreta a esquerra, per a Pol Valentín, Juan Rodríguez, Bruno Perone i Javi Bonilla.El Nàstic, catorzè a la taula, compta amb deu punts, i un triomf serviria per a catapultar l'equip cap a la mitja part de la taula, que seria el primer pas per a acomençar a atacar als de la zona alta. L'Olot, amb deu punts, és dotzè i viu en una zona còmoda.