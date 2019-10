Thierry Neuville es col·loca al capdavant del Ral·liRACC

Tänak té a l'abast el campionat i pot aconseguir-lo avui

Actualitzada 26/10/2019 a les 20:50

Les etapes d'asfalt del 55 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, Rally de España 2019, començaven aquest matí amb un recorregut que contemplava tres trams diferents a doble passada: Savallà (14,08 km), Querol (21,26 km) i El Montmell (24,40 km), una jornada que ha vist com Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) aconseguien col·locar-se en la primera posició per davant de Dani Sordo/Carlos del Barrio, amb un altre Hyundai, i Ott Tänak/Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC), que aconseguien ascendir a la tercera plaça en l'última especial del dia.La parella belga aconseguia el millor registre en les dues primeres especials i això els situava de nou com a líders de la cursa, posició que ja havien ocupat en la jornada d'ahir després del segon tram. Un bon temps de Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota Yaris WRC) a Savallà els permetia ocupar provisionalment la tercera plaça, però a Querol se sortien de la carretera i abandonaven. També un problema mecànic retardava a Takamoto Katsuta/Daniel Barritt amb el seu Toyota, que posteriorment se solucionava a l'assistència pels mecànics del seu equip.Al Montmell, Ott Tänak/Martin Järveoja aconseguien el seu primer millor temps en aquesta edició del RallyRACC, encara que això no els permetia desbancar als Hyundai de les tres primeres posicions, amb Neuville liderant la cursa al final d'aquesta secció inicial sobre asfalt, malgrat els problemes de frens en l'última especial, seguit de Sébastien Loeb/Daniel Elena i Dani Sordo/Carlos del Barrio. Tänak té al seu abast el campionat, que podria aconseguir demà.A la tarda, la repetició de les especials mostrava un domini absolut i contundent del líder provisional del mundial de pilots, ja que aconseguia guanyar els tres trams i, a poc a poc, s'anava acostant a les places de podi, tot i que el seu veritable objectiu continuava sent el de vigilar al líder provisional, Thierry Neuville, perquè l'estonià de Toyota podria sortir de Salou com a nou Campió del Món, una fita que aconseguiria per primera vegada.Amb totes les posicions de cap bastant estabilitzades al llarg d'aquesta primera jornada d'asfalt, l'únic canvi d'aquest bucle es produïa després del segon pas per El Montmell, on Sébastien Loeb cedia la segona posició a Dani Sordo. Després de Tänak/Järveoja, en la cinquena plaça se situaven Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila, una mica irregulars durant el dia alternant algun registre ressenyable amb d'altres que no ho eren tant, mentre els Ford Fiesta WRC d'Elfyn Evans/Scott Martin i Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen rodaven a continuació, però sense cap opció d'optar al podi.La jornada concloïa amb el curt tram urbà de Salou on vencia el líder provisional Thierry Neuville, però en el qual Ott Tänak aconseguia superar a Sébastien Loeb per acabar la jornada en tercera posició, escortant així als Hyundai i tenint a només 3''1 a Dani Sordo.En les categories suport del mundial de ral·lis, Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroën C3 R5) continuen liderant en WRC2 Pro, mentre que en WRC2 s'ha produït un canvi de líder, sent ara Eric Camilli/Benjamin Veillas (Citroën C3 R5) els primers. Els catalans Nil Solans/Marc Martí (VW Polo GTI R5), després de la seva doble punxada d'ahir que els feia perdre més de 8 minuts, tornaven a deixar constància de la seva rapidesa en guanyar 5 dels 7 trams del dia, entre ells l'urbà de Salou.Demà es disputa la tercera i última etapa, de nou sobre asfalt, amb un doble pas per les especials de Riudecanyes (16,35 km) i La Mussara (20,72 km), sent la segona passada per aquesta el Power Stage que atorgarà punts addicionals als cinc primers, els quals se sumaran als ja obtinguts per la classificació general final. La jornada consta de 74,14 km cronometrats dels 236,61 totals.