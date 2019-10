Hyundai brilla en la primera etapa del Ral·li Catalunya-Espanya

Loeb, Neuville i Sordo, tots conduint cotxes de la marca sud-coreana, pugen al podi

Els Hyundai de Sébastien Loeb, Thierry Neuville i Dani Sordo van ocupar les tres primeres posicions després de la primera etapa del Ral·li Catalunya-Espanya, en la qual una avaria va penalitzar a Sébastien Ogier (Citröen) i va acostar a Ott Tänak (Toyota) al títol mundial, que es podria decidir en favor de l'estonià aquest cap de setmana.En una primera jornada marcada pel domini de la marca sud-coreana, Loeb es va erigir com el més regular en els dos bucles de tres trams celebrat aquest divendres i va acabar el dia amb un avantatge d'1.7 i 7.6 segons sobre Nueville i Sordo, segon i tercer, respectivament.Va ser una primera etapa amb sorpreses. Ogier, amb problemes mecànics, es va deixar 3.36 minuts en la primera passada matinal, una incidència que situa a Tänak a un pas d'alçar el seu primer títol mundial.El líder del campionat, no obstant això, no va manar en cap dels sis trams que es van disputar en la primera etapa. Sí que ho van fer en cinc d'ells els Hyundai de Thierry Neuville (1), Dani Sordo (1) i Sébastien Loeb (3).Aquest últim es va fer amb el lideratge provisional en l'última especial mixta, entre la Fatarella i Vilalba, on va ser molt superior als seus rivals.Bones notícies per a la marca sud-coreana, que podria alçar el mundial de constructors diumenge que ve si acaba el cap de setmana amb un avantatge de 36 punts.També ho són per a Sordo, molt regular al llarg de la jornada. El càntabre va acabar la jornada tercer, a 7.6 segons de Loeb. Va marcar el segon millor temps en els tres primers trams matinals, mentre que a la tarda, en la segona passada de la jornada, va liderar el cronòmetre en l'especial de Gandesa (7 quilòmetres de terra).A Horta-Bot (19 quilòmetres de terra), va repetir el segon lloc del matí per darrere de Loeb, mentre que en el segon bucle de l'especial cronometrada entre la Fatarella i Vilalba, la més llarga del ral·li amb 38,85 quilòmetres, va quedar lluny del francès, a 21.7 segons, signant el sisè temps de la secció.Més enllà del brillant inici de Loeb i els Hyundai, Ogier va ser l'altre protagonista de la jornada. Arribava a Catalunya amb la missió de mantenir vives les seves cada vegada més escasses opcions de guanyar el mundial. Tänak té suficient amb sumar dos punts més que el francès a Catalunya per a guanyar-lo.I, excepte sorpresa, tot indica que aconseguirà derrocar aquest mateix cap de setmana l'hegemonia francesa, que des de 2004 domina el mundial de ral·lis de la mà de Loeb (9 títols) i Ogier (6).El segon va patir de valent en la primera etapa del Ral·li Catalunya-Espanya, especialment en el bucle matinal, quan a partir del segon tram el seu Citroën va sofrir una avaria.La fallada en la direcció assistida va penalitzar al francès, que va perdre 44.6 segons sobre Neuville en el segon tram cronometrat, de 19 quilòmetres entre Horta de Sant Joan i Bot.Els problemes en la direcció del seu Citröen es van evidenciar encara més en el terreny mixt d'asfalt i terra del tercer tram, entre la Fatarella i Vilalba, en el qual va cedir gairebé 2 minuts i 55 segons respecte a Loeb, el més ràpid de la secció.I això que Ogier va començar amb bon peu marcant el millor temps en el primer tram del dia a Gandesa, de 7 quilòmetres, per davant de Sord, que en els primers trams matutins va demostrar estar a un gran nivell.A la tarda, Ogier va resoldre els problemes mecànics, però no va ser capaç de seguir el ritme dels Hyundai i va acabar a 4.01 minuts del líder provisional.Per darrere dels tres pilots de la marca sud-coreana se situen els Toyota de Kris Meeke, Ott Tänak i Jari-Matti Latvala. El líder del mundial va acabar la jornada a 21.7 segons de Loeb, que es va mostrar molt sòlid en els trams de terra.Després d'una primera etapa amb la terra com a principal atractiu, l'asfalt guanyarà protagonisme aquest dissabte amb dos bucles per Savallà (14'08 km), Querol (21'26 km) i ll Montmell (24'40 km), abans de la tradicional especial a Salou (2'24 km).1. Sébastien Loeb FRA-Hyundai 1:21:24.72. Thierry Neuville BEL-Hyundai a 01.73. Dani Sordo ESP-Hyundai a 07.64. Kris Meeke GBR-Toyota a 13.05. Ott Tänak EST-Toyota a 21.76. Jari-Matti Latvala FIN-Toyota a 30.17. Elfyn Evans GBR-Ford a 44.08. Teemu Suninen FIN-Ford a 51.89. Takamoto Katsuta JPN-Toyota a 01:50.310. Mads Ostberg NOR-Citroen a 02:59.8.