Xavi Bartolo: «Pedro està per a jugar de titular»

L'entrenador del Nàstic es felicita per recuperar al seu pitxitxi

Actualitzada 25/10/2019 a les 12:55

«Pedro Martín està per a ser titular». Aquesta frase, pronunciada aquest divendres al migdia per l'entrenador del Gimnàstic de Tarragona, Xavi Bartolo, era una de les més esperades per a una afició que sap que necessita al seu pitxitxi per a derrotar a l'Olot diumenge (17 hores).El punta entrarà a la covocatòria substituint un Giner que es perdrà el duel per acumulació d'amonestacions. Bartolo ha comentat al respecte que «tenim una situació similar a la de la setmana passada» a nivell dels divuit que aniran convocats, ja que «se’ns cau Ferran Giner i recuperem a Pedro. No ens podem lamentar per les baixes que tenim, ja que la situació és la que és».Bartolo es felicita per com està veient el vestidor després de derrotar a La Nucía, de forma que «l’estat d’ànim dels jugadors és millor després d’una victòria» i, sobre el rival de diumenge, ha remarcat que «l’Olot és un dels equips amb més riquesa tàctica de la categoria i hauria de tenir més punts dels que té a dia d’avui».Després del gran partit de Sergio Montero contra La Nucía, Bartolo no és capaç d'afirmar si serà titular o no, tot i que sí ha deixat clar que «Montero té possibilitats de continuar convocat. Se’ns cau un jugador i recuperem a un altre i no hi ha opcions de fer moltes variants a la convocatòria. Va tenir bona predisposició la passada jornada i no li va pesar la situació del partit. Ens falta perfilar un petit dubte a l’alineació i Montero té possibilitats d’entrar-hi».Per a l'entrenador, el seu equip està preparat per a jugar de la manera que requereixi el partit: «Nosaltres ens sentim més còmodes amb pilota que sense ella, tot i que si hi ha fases del partit en les quals el rival ens pren la pilota i toca defensar, l’equip ha de ser capaç de controlar-ho».