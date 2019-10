Un Olot amb manca de gol rebrà a un Nàstic que té ganes d'enlairar-se

Héctor Simón ha marcat tres de les sis dianes assolides pels de la Garrotxa i el punta estrella, Natalio, tan sols n’ha anotat un

Actualitzada 24/10/2019 a les 18:27

Pedro Martín

El Gimnàstic de Tarragona visitarà aquest diumenge l’Olot, en un duel que es disputarà a partir de les cinc de la tarda. Els tarragonins, que arribaran al partit després d’haver sumat el primer triomf a terreny propi, intentaran aconseguir una altra cosa no assolida en el que va de campanya: aconseguir dues victòries de forma consecutiva. Per a poder fer-ho, mesuraran forces contra un equip que no encaixa molts gols, set en nou partits, però que tampoc destaca per la seva capacitat anotadora.El seu màxim realitzador és Héctor Simón. No es tracta d’un davanter, sinó que és un dels directors d’orquestra del joc garrotxí. Ha anotat tres de les sis dianes de l’Olot, o sigui, el 50% dels gols que ha marcat el seu equip en el que va de campanya.La manca de gol dels de Raúl Garrido ve motivada, principalment, per la mala ratxa que està travessant el seu davanter estrella, Natalio. Amb un llarg vagatge a la Segona Divisió A, el punta no acaba d’adaptar-se al joc de l’Olot i tan sols ha estat capaç de marcar un gol en els més de dos mesos de competició que s’han disputat fins ara.L’Olot és un equip força versàtil, ja que actua amb dos sistemes depenent del partit i de la situació d’un mateix enfrontament. Garrido, en la seva arribada a Olot, va apostar pel 5-3-2 amb laterals molt llargs i molt de protagonisme també als tres centrecampistes. Ara bé, el tècnic que actuarà com a local aquest diumenge tampoc se sent incòmode amb un 4-3-3 que també s’ajusta a la seva metodologia de futbol.L’Olot és un equip de bon tracte de pilota, tot i que, possiblement, contra el Nàstic opti a jugar amb cinc jugadors a la defensa. És així perquè s’ha lesionat Albert Vázquez, que era el comodí que podia ajudar a canviar el sistema. En el sistema de cinc defensors és el central dretà i, amb quatre, és el lateral dret. Comptar amb un jugador polivalent com ho és Vázquez ajuda a canviar de sistema dins d’un mateix enfrontament, pel que la seva baixa possiblement deixarà el 5-3-2 com a sistema inicial.Pel que fa a les baixes, Joel Arimany no podrà actuar i és dubte el trotamons Jordi Xumetra, que va rebre un cop i no té clara la seva participació, almenys com a titular.Hi ha molts jugadors que destaquen a l’Olot, però dos dels que sobresurten són el pitxitxi Héctor Simón i Eloi Amagat, els dos futbolistes encarregats de portar el pes del joc i de construir perquè els seus companys puguin estar més còmodes sobre la gespa i tinguin la possibilitat d’explotar millor les seves característiques.També és un jugador molt consolidat Alan Baró. El central, ex, entre d’altres, de la Ponferradina, és tota una assegurança de vida al darrere i, per tant, serà un dels murs que haurà d’intentar saltar la davantera del Nàstic que, possiblement, podria tornar a comptar amb Pedro Martín, pràcticament recuperat de la seva lesió a l’adductor esquerre, que es va produir durant la primera meitat del Valencia Mestalla-Nàstic de fa dues jornades.S’enfrontaran dos equips que no destaquen precisament pel seu percentatge de victòries. En els nou partits que s’han disputat fins ara, tant garrotxins com tarragonins han guanyat dos enfrontaments i, a la taula, són dotzè i catorzè classificats, respectivament.