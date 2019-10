Thomas Amang ja té fitxa, però marxa amb la seva selecció

El jugador del Nàstic anar convocat a Olot, però després marxa per preparar la Copa Àfrica

Actualitzada 25/10/2019 a les 11:14

Thomas Amang ja té fitxa. Per fi, i després de nou jornades de campionat de Lliga de Segona B disputades, el davanter compta amb tota la documentació necessària per a poder jugar un partit oficial amb el Gimnàstic de Tarragona.Problemes amb la seva documentació havien impedit que el jugador camerunès pogués debutar, però tot està en regla i podria anar convocat aquest diumenge a Olot, on el Nàstic jugarà a partir de les 17 hores.El problema és que Amang haurà de marxar la setmana vinent per preparar la Copa d'Àfrica sub-23 defensant la samarreta del Camerun.Amang no s'ha exercitat cap dia amb els seus companys a Tarragona i, el fet que vagi convocat o no, dependrà de les necessitats de Xavi Bartolo, entrenador grana.En aquest cas, el Nàstic va molt curt de davanters amb la sanció de Jonathan Pereira i les lesions de Gerard Oliva i de Pedro Martín. Aquest darrer, però, podria forçar per reaparèixer en el duel de la Garrotxa.