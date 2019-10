Falla els dos primers triples i n'acaba encistellant onze

David Fernández es va convertir en el gran heroi de la victòria del CBT diumenge, anotant 35 punts

Actualitzada 24/10/2019 a les 21:02

Qui la segueix, l’aconsegueix. Almenys, això és el que devia passar pel cap de David Fernández, base del Club Bàsquet Tarragona, durant el partit que els seus van disputar aquest diumenge contra el Palma Air Europa (98-76).El base del club tarragoní va fallar el primer triple que va intentar i també va errar en el segon intent però, a partir d’aquest moment, li van entrar gairebé tots. «Intentar-ho tantes vegades és una cosa que no ho planifiques, ho vas fent a mesura que passa el partit. Vaig començar amb un zero de dos amb dos llançaments força clars i mai m’hauria imaginat acabant encistellant-ne onze», detalla el jugador, el qual assegura que, encara que el tercer no hagués entrat, ho hauria seguit provant: «Segurament hauria llençat més triples. Si tens l’oportunitat, encara que vagis amb un zero de tres o un zero de quatre ho has de continuar intentant». 35 punts en total.Hi va haver un moment en el qual David Fernández va veure la seva confiança pels núvols Va ser «en el segon quart en vaig ficar cinc i, a partir d’aquest moment, és quan vaig veure la cistella més gran i vaig guanyant en confiança». El fet d’encistellar un total d’onze triples és tota una fita per a qualsevol i també per a un David Fernández que tenia el reu rècord «en cinc o sis, no ho recordo».Pel que fa a la situació del primer equip cebetista, el jugador opina que «és molt bona. Un 5-0 (victòries-derrotes) ningú se’l podia imaginar a principis de temporada, ja que és molt difícil. Ara el que hem de fer és allargar aquesta ratxa». David Fernández no amaga el fet que els blaus siguin l’equip a batre en el grup C-B de la Lliga EBA, ja que «l’any passat vam fer una temporada molt bona i tothom ens veu com el rival a batre. La gent surt molt motivada contra nosaltres». La clau dels bons resultats resideix, segons Fernández, en el fet que «hem canviat una mica l’estil de joc i hem millorat molt el sistema defensiu. Estar més durs en defensa ens permet estar després més durs en atac». «Els objectius ens els posem a curt termini. Per al club pot ser que l’objectiu sigui pujar», afegeix el jugador, visiblement molt engrescat amb el projecte que ha plantejat el club, amb Berni Álvarez al capdavant.També té paraules per a recordar la baixa més significativa de l’estiu, la d’un Adrià Duch que va deixar l’equip. «Amb un 5-0 sembla que passa una mica desapercebuda, però està clar que era molt important per a nosaltres, un dels màxims anotadors de la categoria i una baixa notable», manifesta. Sobre el CB Salou, Fernández opina que «té una de les plantilles o la plantilla més completa de la categoria» i, del CB Valls, que «té un gran equip i em va sorprendre que la passada temporada jugués el play-out».