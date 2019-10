Kris Meeke (Toyota), el més ràpid en el Shakedown a Salou

Dani Sordo ha entrat en segona posició

Actualitzada 24/10/2019 a les 13:10

Aquest matí ha començat la tretzena prova del Campionat del Món FIA de Ral·lis amb la celebració del Shakedown en la zona d'Emprius, molt pròxima al centre urbà de Salou. Aquesta és una localització habitual dels últims anys amb un traçat mixt terra-asfalt de 2 km, en el qual els equips inscrits ultimen la seva posada a punt de cara a la penúltima cita de la temporada en la qual podria quedar decidit el títol mundial de pilots, que té a Ott Tänak (Toyota), Sébastien Ogier (Citroën) i Thierry Neuville (Hyundai) com a únics aspirants.El millor temps en el tram de proves ha estat per a Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota Yaris WRC), amb un registre de 1'31"6 realitzat en l'última de les tres passades que efectuaven. El segon millor crono el marcaven Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) amb 1'31"9, seguits per Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota Yaris WRC), amb 1'32"3. Gairebé tots els pilots amb prioritat 1 efectuaven tres passades excepte Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC), que en feien quatre, les mateixes que Takamoto Katsuta/Daniel Barritt, que competeixen en el RallyRACC per segona vegada aquesta temporada en una prova del mundial amb el Toyota Yaris WRC, després d'haver estat presents ja a Alemanya.A les 19 hores es realitzarà la cerimònia de sortida des del Passeig Jaume I de Salou, dirigint-se a continuació els participants autoritzats a realitzar-la a la zona d'assistència de PortAventura World. Prèviament a aquesta cerimònia haurà tingut lloc 1' de silenci en solidaritat amb les víctimes de les inundacions que va patir la zona en la jornada del dimarts dia 22.