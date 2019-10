Goldar: «El resultat és el que mana, però la millor solució és estar tranquil»

El futbolista aposta per seguir millorant

Actualitzada 24/10/2019 a les 18:20

David Goldar es va mostrar optimista aquest dijous abans de l’entrenament, ja que la victòria contra La Nucía del passat diumenge (2-1) va omplir de moral al Nàstic. El triomf, segons ell, «et reforça una mica en totes les coses que estàs fent bé. La victòria calma una mica el camí i ajuda a veure les coses amb més tranquil·litat, a seguir millorant».L’ex del Cornellà és conscient que «el resultat és el que mana, però si vas més enllà, si tens la paciència d’analitzar les situacions i viure el dia a dia, veus que la millor solució és tenir tranquil·litat i pausa». Per tant, per al futbolista, el millor és estar tranquil i anar pas a pas. «Intentarem seguir una dinàmica positiva, ja que així és més fàcil creient en la mateixa idea», va manifestar, en aquest sentit.Sobre la seva nova posició al camp, la de la medul·lar, David Goldar va apuntar que «m’agrada adaptar-me, interpretar el que està passant, saber què necessita el meu equip». També va tenir paraules per a analitzar l’Olot,m el rival de diumenge, «un equip complicat, que ja està rodat, que té unes característiques molt clares. Intercanvien molt bé les posicions al camp», segons va dir.