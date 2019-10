El Sant Pere i Sant Pau protagonitza l'inici perfecte a la Superlliga 2

El Sant Pere i Sant Pau protagonitza l’inici perfecte a Superlliga 2

Actualitzada 23/10/2019 a les 20:03

Molta superioritat

No hi ha cap equip millor que el Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau a la Superlliga 2. El conjunt cooperativista ha guanyat els tres partits que ha disputat fins ara, convertint-se en el líder absolut de la segona categoria en importància del voleibol a nivell nacional. Ara bé, els tarragonins no són líders en solitari ja que, en segona posició, apareix un FC Barcelona que ha sumat els mateixos nou punts que l’equip veí, però que està per sota a la taula per l’average general.Aquest club, des de fa uns anys, està destacant per la gran tasca que realitza des de la base i, aquesta circumstància, està repercutint directament en el primer equip, que ja és autònom, fet que no succeïa fa una dècada. Autònom ho és en el sentit que no li fa falta anar a buscar jugadors que vinguin de fora per a pujar el nivell i per a competir amb els millors equips d’arreu d’Espanya, sinó que pot fer-ho amb joves formats a la casa i que tenen el sentiment del club al cor, pel que la despesa econòmica del club es limita principalment als costos d’arbitratges i de la categoria en general.La superioritat del Sant Pere i Sant Pau s’ha vist reflectida en els marcadors que s’han produït fins ara en els partits que ha disputat l’equip de Vlado Stevovski. Els tres partits els ha guanyat per 3-0, amb què les estadístiques dels tarragonins els deixen, juntament amb el Barça, com a únic equip amb nou punts i cap set perdut. Un inici de temporada somiat que no ha de servir perquè ni tècnic ni jugadors es relaxin.Per a posar un exemple de la superioritat del SPiSP, en el darrer partit va superar al Club Voleibol Pizarra per 25-11, 25-18 i 25-18.