Bernabé, David Goldar i Juan Rodríguez no tenen ni un minut de descans

Tres jugadors del Gimnàstic de Tarragona encara no han descansat. O sigui, que han jugat tots els minuts des que va començar el campionat de Lliga del grup tercer de Segona Divisió B. Es tracta de Bernabé Barragán, David Goldar i Juan Rodríguez, tres jugadors indiscutibles per a Xavi Bartolo, que no els ha deixat respirar ni un minut.La plantilla del Nàstic no és precisament curta, però els problemes que hi ha hagut amb les lesions des de principis de campanya l’han empetitit fins al punt de no permetre a alguns jugadors descansar tot el que necessitarien. Per a posar un exemple, a Damián Petcoff, que ha estat un habitual en els onzes de Bartolo, no li vindria malament un descans perquè pateix una fascitis plantar que l’està impedint actuar amb normalitat. Ara bé, si no poden descansar ni el porter ni dos centrals, menys encara un centrecampista, tenint en compte la delicadíssima situació en què es troba aquesta demarcació del camp a Tarragona.Començant pel darrere, Bernabé és un jugador indiscutible al Nàstic i no hi ha motius perquè s’hagi de produir un canvi a la porteria. Cheikh Sarr acaba de pujar del juvenil i encara està tendre com per a haver d’assumir una porteria d’un club tan exigent com ho és la del Gimnàstic de Tarragona. Per tant, no hi haurà presses en aquest sentit. Tan sols una lesió o una sanció farien sortir Bernabé de sota dels pals del Nàstic.Els mateixos nou partits sencers i 810 minuts disputats que Bernabé també els han jugat David Goldar i Juan Rodríguez. El primer ho ha fet perquè ha demostrat ser el millor tant quan juga a la rereguarda com quan ho fa en el centre del camp. El segon, que ha anat de menys a més, també està donant motius per a no treure’l de la titularitat, encar que, probablement, amb una plantilla amb quatre centrals, hauria descansat en alguna ocasió. Goldar va ser titular tant en defensa actuant amb quatre o amb cinc o en el centre del camp. Tot sembla indicar que aquesta situació no ha de variar, almenys si el futbolista gallec segueix oferint aquest nivell.Continuant per ordre de minuts disputats, el quart futbolista més utilitzat per Xavi Bartolo és Javi Bonilla. Aquest jugador és igual d’imprescindible o, fins i tot, encara més que els tres anteriorment esmentats.I és que l’ex del Mallorca i de l’Ibiza, entre d’altres, és l’encarregat de la pilota aturada Llença faltes directes, indirectes i córners. Ha estat responsable d’alguns gols del Nàstic i, quan no hi és a la gespa, l’equip es perd. Fins que torni Javi Márquez, que també és un especialista a pilota aturada, Bonilla no pot desaparèixer del camp. Ha participat en vuit enfrontaments sumant un total de 698 minuts.En cinquè lloc d’aquest rànquing hi apareix Damián Petcoff. Ha jugat molts més minuts dels que ho hauria d’haver fet tenint en compte la seva condició física, però s’ha hagut de sacrificar. Han estat 687 minuts repartits en els nou enfrontaments de la temporada. Per sota, un Pedro Martín que se’l troba massa a faltar. 670 minuts en vuit enfrontaments i es va perdre la segona part de València i tot el duel contra La Nucía. És imprescindible i, si l’acaben respectant les lesions, segurament serà un dels futbolistes que més minuts jugarà aquesta campanya.Bruno Perone és el setè jugador amb més minuts. Va començar a la banqueta però, a base de canvis de sistema i de jugadors, va acabar entrant i ha jugat sis partits complets, els sis últims, amb un total de 540 minuts. El segueix un Pol Valentín que, amb 537 minuts i 7 partits disputats, li ha guanyat la partida a Carlos Albarrán, fitxatge d’aquest passat mercat d’estiu, i que havia arribat, en principi, com a teòric titular.Brugui, que ha actuat en gairebé totes les posicions d’atac ha disputat un total de set enfrontaments, en els quals ha sumat 507 minuts, seguit de Pol Ballesteros, amb vuit enfrontaments i 496 minuts i de Romain Habran, que ha judat els nou partits que van de campanya, tot i que els ha repartit en 461 minuts.