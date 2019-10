L'ebrenc precoç que ja triomfa al Degà del futbol

Amb 16 anys, Gerard Verge va demostrar el seu potencial a la Pobla i, amb 21, és titular al Recreativo a Segona B

Els tècnics de la UE Rapitenca ho sabien i els del Gimnàstic de Tarragona, també. No li van donar l’oportunitat de pujar al primer equip del Nàstic, però ell no va defallir i ara, als seus 21 anys, és un futbolista important, titular, al Degà del futbol espanyol.Gerard Verge ha fet el salt que necessitava la seva carrera. El polivalent atacant, que ara es mou per la mitja punta del Recrativo de Huelva, va rebre la trucada de l’equip andalús aquest estiu i no va dubtar-ho ni un instant: «Em van trucar al juliol per provar i, al cap d’una setmana, l’entrenador em va dir que estava molt content amb mi i que seria una peça important a l’equip». Dit i fet. De nou enfrontaments que ha disputat fins ara el Recreativo, en sis ha estat titular Verge, que s’ha adaptat perfectament a la Segona Divisió B tot i no haver-la trepitjat mai fins aquesta temporada.«Sabia que l’opció d’arribar a un club com el Recre, que era el millor o dels millors de Segona B, era impossible de rebutjar», explica el jugador, que està molt agraït a la persona que va ajudar-lo a entrar a formar part d’una entitat tan gran. Es tracta de l’exdirector esportiu del Nàstic, Emilio Viqueira, que ha deixat de treballar amb cap club però que continua vinculat amb el futbol, amb Promoesport. Verge recorda que «Emilio coneixia a l’entrenador, li va parlar bé de mi, li va ensenyar un parell de vídeos i li vaig agradar».Verge encara no ha estrenat el seu caseller golejador ni ha pogut oferir cap assistència, però és un dels futbolistes que més utilitza Alberto Jiménez Monteagudo, entrenador d’un Recreativo de Huelva que viu en la cinquena posició de la taula classificatòria del grup quart de Segona B, amb totes les opcions d’intentar l’ascens a la categoria de plata del futbol espanyol.La constància i l’esforç han estat dues de les característiques que ha demostrat Verge durant la, de moment, seva curta darrera futbolística. Amb tan sols setze anys ja va jugar al filial del Nàstic, el CF Pobla de Mafumet i, després, va actuar al Monzón i al filial del Huesca, d’on ha marxat al Degà. «Crec que les coses que han d’arribar, arriben tard o d’hora», opina el futbolista, el qual no descarta fer el salt a Segona A en una temporada, ja que «estar en un club així significa lluitar per pujar a Segona A. Crec que la plantilla que tenim està capacitada per a poder pujar». Tot i això, Gerard Verge opta per anar pas a pas, ja que «la segona B és molt difícil. Han començat malament i potser haurien d’haver tret més punts a casa, però les coses poden canviar».Des de la llunyania, segueix al Nàstic i a la Pobla, dos dels equips que més l’han marcat, ja que també va jugar al juvenil grana. Sobre un retorn a Tarragona, al primer equip grana, no ho valora de moment, ja que «ara estic content aquí». De la Pobla va valorar el gran inici de temporada que està realitzant: «Pobla: La veritat és que durant el mercat d’estiu vaig estar seguint a la Pobla i, quan vaig veure que el cos tècnic estava format per Beto i per Javi Robles (va plegar), sabia que seria un projecte molt bo. Són dos entrenadors increïbles. A Beto el vaig tenir al juvenil com a segon i crec que han fet un inici de temporada molt bo».