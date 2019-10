La baixa de Giner a Olot obre la porta de la titularitat a Lolo Plá

L’extrem valencià no podrà jugar per acumulació d’amonestacions

Actualitzada 21/10/2019 a les 21:34

Ferran Giner no podrà jugar aquest diumenge a Olot (cinc de la tarda) per sanció, ja que aquest diumenge va veure la cinquena cartolina de la temporada durant el Nàstic-La Nucía que va acabar amb victòria grana (2-1).El de diumenge era el retorn a la titularitat d’un Giner al qual li estava costant entrar a l’equip i el seu entrenador, Xavi Bartolo, va lamentar en la roda de premsa posterior al partit l’absència de Giner a Olot.Ara, s’obre un ventall de possibilitats a l’hora d’escollir el seu substitut. Sobre el paper, la idea del tècnic grana seria la de donar una oportunitat a Lolo Plá. El jugador va sortir de refresc contra els alacantins i, tot i el baix nivell que ha demostrat en les seves aparicions, reclama una oportunitat d’inici per demostrar per què l’han fitxat.Que entri Plá a l’Onze podria fer modificar la posició d’algun altre futbolista, com podria ser la reubicació de Pol Ballesteros o de Romain Habran, que passarien a actuar a la banda.