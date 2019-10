Stella Beazzuti, la més ràpida de les 2.000 inscrites a la Women Race

Va completar el recorregut en vint minuts justos en una jornada lúdica, festiva i, sobretot, solidària

Actualitzada 20/10/2019 a les 20:01

Stella Beazzuti va ser la corredora més ràpida en la sisena edició de la Women Race de Tarragona, disputada ahir pels carrers de Tarragona amb inici davant d’El Corte Inglés, promotor de la prova. Va aconseguir completar el recorregut en un temps de 20 minuts i, en segona posició, va entrar Gloria Cristina Carvajal, amb un temps de 21’09. Va completar el podi d’honor Júlia Suárez, amb un temps de 21’17.Al llarg de cinc kilòmetres, les participants van recórrer els principals carrers de la ciutat, sota el lema No corres per guanyar una cusa, corres per vèncer una malaltia.La cita estava d’enhorabona, ja que va arribar als 2.000 inscrits, un rècord absolut en totes les edicions disputades. Els beneficis es van destinar a l’Associació Espanyola contra el Càncer.Aquesta entitat dedica els seus esforços a detectar àrees de millora del càncer de manera integral i multidisciplinar. Integra pacients, familiars, voluntaris i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones afectades i finançar projectes d’investigació oncològica que permetin un diagnòstic i tractament de la malaltia millors. Estructurada en 52 seus provincials, es troba present a més de 2.000 localitats; compta amb més de 23.000 persones voluntàries, prop de 390.000 socis i gairebé 1.000 professionals. Lidera la investigació oncològica a través de la seva Fundació Científica, i des del 2011, ha invertit més de 56 milions d’euros en 334 projectes.