El Nou Estadi més buit viu la millor alegria

El Nou Estadi va viure la primera victòria de la temporada en el que va ser una gran festa, contra La Nucía aquest diumenge (2-1). No perquè les graderies estiguessin plenes, sinó perquè per primera vegada el camp sumava de tres i veia guanyar als seus.2.886 van ser els espectadors que es van acostar al camp (si es canvia el 2 per un 1, apareix l’any de fundació del Club Gimnàstic). Efemèrides a banda, el duel va estar marcat, meteorològicament, per la pluja que va caure a deu minuts del final, la qual va ser tan intensa que feia témer que qualsevol pilota dividida o qualsevol acció dubtosa pogués significar una relliscada fatal per als tarragonins. Però no va ser així.Orgull Grana va anunciar dissabte que la penya no assistiria al duel «davant de la tensió que estem vivint aquests dies fruit de la repressió dels cossos policials a Catalunya i especialment a Tarragona». Ara bé, va remarcar que «Orgull Grana no estarà present com a col·lectiu, deixant als seus integrants que a nivell personal adoptin la decisió que els sembli més encertada». Es va poder veure a alguns joves a la zona del Gol de Mar, però eren pocs.A la zona de tribuna, curiosa l’escena en els minuts 17:14 de la primera i de la segona meitat, quan un únic seguidor va cridar als quatre vents «Llibertat, presos polítics!». No tan sols ningú el va seguir, sinó que el van escridassar i li van recriminar que, al Nou Estadi, s'hi va a parlar de futbol i no d’altres circumstàncies.