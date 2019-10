Bartolo: «Sergio Montero ha estat espectacular, no tinc paraules»

El tècnic lloa al futbolista de la Pobla i a Bernabé i a Oliva pel penal aturat

Actualitzada 20/10/2019 a les 17:59

Xavi Bartolo, entrenador del Nàstic, es va felicitar en derrotar a La Nucía perquè «era una victòria important o necessària. Necessària perquè havíem de treure’ns un sobrepès que teníem al damunt. Vam tenir l’opció de posar-nos 3-0 i liquidar el partit, però ningú és capaç de dominar durant tot el duel». «En el còmput general de la segona meitat hem tornat a ser superiors, però hem hagut de lluitar», va continuar. Va destacar el fet d’haver aturat el penal que hauria significat el 2-2: «Me n’alegro per Bernabé per aturar el penal i per Manolo Oliva (entrenador de porters), ja que sabíem que el penal aniria pel centre».Va reconèixer Bartolo que l’equip s’ha tret un gran pes del damunt. «Sí, se l’ha tret. Feien falta victòries i, sobretot, a casa. Necessitàvem una victòria per a estar més tranquils», va dir, i va lloar a un dels que va entrar a la segona meitat: «Sergio Montero ha estat espectacular. No tinc paraules per descriure el que ha fet en el moment que ha entrat. Personalitat màxima, saber estar i donar continuïtat a tot».De David Goldar va destacar que «fins ara ha estat un líder» i sobre Habran va dir que s’ha mostrat «irregular. Desequilibrant en moments, però amb falta de continuïtat». Sobre el que li va passar pel cap amb el penal, va sentenciar que «val més que no t’ho digui».