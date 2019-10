Sense davanters ni excuses

Pedro Martín, Jonathan Pereira i Gerard Oliva són baixes amb el Nàstic de cara a la cita d'aquest diumenge contra La Nucía al Nou Estadi (12 hores), però la victòria continua sent obligada

Actualitzada 19/10/2019 a les 18:28

Xavi Bartolo compta amb zero davanters de cara a la important cita que aquest diumenge (12 hores) el seu Gimnàstic de Tarragona haurà de disputar contra La Nucía al Nou Estadi. Ara bé, aquesta circumstància no ha de servir com a excusa, ja que els tarragonins no poden esperar més per a reaccionar. Un triomf en vuit partits disputats i zero victòries al casa posen en evidència a un equip que estava construït per a molt més.Jonathan Pereira està encara sancionat i Pedro Martín i Gerard Oliva estan lesionats. No hi ha cap davanter, doncs, disponible per a Bartolo. Els Joel Marín, Ferran Giner, Romain Habran, Pol Ballesteros o Brugui són futbolistes que acostumen a jugar per banda, però que no estan habituats a actuar de punta. Algun d'ells s'hi haurà d'adaptar.El més probable és que Bartolo aposti per una davantera formada per Pol Ballesteros, Brugui i Habrán, sent aquest darrer el punta i els altres dos els homes de banda. No té moltes més opcions.En el centre del camp, Goldar i Damián Petcoff són fixes i, tot i que Viti torna a comptar, s'haurà de jugar el lloc amb Carreón. Qualsevol dels dos té opcions, encara que el futbolista de la Pobla seria qui més en té.Al darrere, la defensa no canviarà. Pol Valentín en el lateral dret, Javi Bonilla en l'esquerre i Bruno Perone i Juan Rodríguez a l'eix, com sempre, amb Bernabé sota pals.Pel que fa al rival, arriba un La Nucía havent encaixat tan sols sis gols en el que va de temporada i amb el conegut a Tarragona César Ferrando com a entrenador.