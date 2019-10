El Ral·liRaCC Catalunya-Costa Daurada decidirà el Mundial WRC

El més competitiu fins ara ha estat l'estonià Ott Tänak

A una setmana del començament del 55 Ral·liRACC Catalunya Costa Daurada, Ral·li d’Espanya 2019, s’espera amb expectació el possible desenllaç dels diferents Campionats del Món FIA de Ral·lis encara no decidits: Pilots-Copilots, Marques i WRC2. La prova, que es disputarà entre els dies 24 i 27 d’octubre, té com a epicentre Salou i el parc temàtic i d’oci PortAventura World.Aquesta cita, presentada ahir a Barcelona, és la tretzena i penúltima del campionat mundial i els principals favorits hi arriben separats per molt pocs punts. El Ral·liRACC és l’única prova de tot el mundial amb recorregut mixt terra-asfalt i també un dels ral·lis amb els millors trams sobre asfalt del campionat. Aquesta configuració, que es manté des de fa deu edicions consecutives, ofereix dificultat als equips i gran espectacularitat als aficionats.El pilot que s’ha mostrat més competitiu en el que va de temporada, l’estonià Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) voldrà anotar per primera vegada el seu nom en el palmarès del Ral·liRACC, la qual cosa li donaria un avantatge possiblement definitiu de cara al títol. En tot cas, la participació dels dos grans dominadors del Ral·liRACC des que aquest es disputa en la Costa Daurada, Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) i el guanyador el 2018 Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) aporten un extraordinari al·licient esportiu a la prova. Entre els dos han vençut en 12 de les 14 edicions disputades.Per si això fos poc, la presència de Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC), en la qual serà la seva 17a participació consecutiva en el ral·li de casa, activa l’interès dels aficionats per veure’l en el més alt del podi. Aquesta temporada ja ha ocupat la posició més alta del mateix en una ocasió, Sardenya.Sordo ha acabat set vegades en segona o tercera posició de la cita. La presència d’equips espanyols és un dels al·licients d’aquesta edició, ja que a Dani Sordo s’uneix un triplet de prometedors volants en la categoria WRC2: José Antonio Suárez (Škoda Fabia R5), Nil Solans (Volkswagen Polo R5) i el recentment coronat Campió del Món Júnior, Jan Solans (Ford Fiesta R5).Precisament la categoria WRC2 –i dels vehicles que s’ajusten a la reglamentació R5– és la més nombrosa i la que apunta a una lluita sense favorit clar. De fet, una bona part d’ells pugnen pel títol de la categoria: els Škoda Fabia R5 de Pierre-Louis Loubet, Benito Guerra, Nicolay Gryazin, Fabio Andolfi, Marco Bulacia i el Volkswagen Polo R5 de Kajetan Kajetanowicz.El recorregut del ral·li resumeix les característiques que l’han fet famós en l’última dècada: la dificultat sumada a un ritme elevat que ha rebut elogis per la seva alta selectivitat. L’itinerari consta de 1.288,85 quilòmetres, dels quals 325,56 corresponen a 17 trams cronometrats de velocitat, 6 d’ells sobre terra i 11 sobre asfalt, entre ells l’especial urbana de Salou.