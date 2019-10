César Ferrando torna a Tarragona comandant el sorprenent La Nucía

L’equip alacantí s’ha empapat de la filosofia del seu entrenador i és un dels conjunts més sòlids en defensa del grup 3 de Segona B

Actualitzada 17/10/2019 a les 21:38

Una defensa forta

El Nàstic jugarà contra La Nucía i ho farà aquest diumenge al Nou Estadi (dotze del migdia). Es tracta d’un equip completament desconegut per a l’afició grana i per a moltes de les seves rivals aquesta temporada, ja que en tota la seva història, aquest club alacantí mai havia militat a la categoria de bronze del futbol espanyol.Gairebé tot serà nou per al Nàstic aquest cap de setmana, a excepció d’un dels convidats de l’equip rival. Es tracta de César Ferrando entrenador del conjunt tarragoní a Segona Divisió A. El de Tavernes la Valldigna, ara amb 60 anys, va militar al Nàstic des del mes de gener del 2008 fins dos anys després, al març del 2010, quan va ser destituït i va entrar en el seu lloc un Luis César que, per cert, no va millorar els resultats del valencià.El projecte que li van presentar a Ferrando a Tarragona era millor del que ho pintaven llavors. Si el Consell d’Administració del Nàstic era de l’opinió que l’equip estava preparat per a tornar a Primera Divisió, es va demostrar que no era així, ja que no ho van aconseguir ni ell, ni Luis César ni Juan Carlos Oliva, que va haver de substituir al gallec quan el van fer fora, a principis de desembre del 2016.Ara, en una etapa completament diferent de la seva vida, Ferrando torna a Tarragona amb el mateix segell d’identitat que quan va marxar. La solidesa defensiva és per a ell un pilar bàsic en els seus equips. De fet, no li manca raó, ja que els equips que acostumen a complir els seus objectius són aquells que mantenen lluny els seus rivals de la pròpia porteria.Amb vuit jornades disputades fins ara, La Nucía s’ha convertit en el quart conjunt menys golejat del grup tercer de Segona B. Ha encaixat sis dianes en els vuit enfrontaments disputats o, el que és el mateix, una mitjana de 0,75 gols per duel. Per fer una comparativa, el Nàstic ha rebut tretze dianes en el mateix nombre de cites, amb què la seva mitjana s’eleva a 1,625 per partit jugat, més del doble que el seu rival de diumenge.El conjunt menys golejat de tot el grup és l’Andorra. Líder, ha encaixat quatre dianes, que és una mitjana de mitja per partit números de campió. El segueixen el Lleida Esportiu i el Sabadell, tercer i quart respectivament, amb cinc gols rebuts. Amb sis, La Nucía empata amb el segon a la taula, el Villarreal B, i amb un Castellón que és cinquè.Gran part de culpa d’aquesta fortalesa defensiva la tenen els seus dos centrals, Neftali i Pedraza. Forts, rotunds i robustos, allunyen tot el que els passa per davant sense ni pensar-s’ho i ajuden als seus a guanyar en confiança.Fofo, autor del gol de la setmana passada contra el Badalona a Alacant (1-1), és un dels futbolistes més perillosos ofensivament, tot i que no és davanter. Pot actuar tant a la mitja punta o a l’esquerra en el 4-2-3-1 que dibuixa César Ferrando i, tenint en compte la fortalesa defensiva, tant ell com els altres tres futbolistes que ocupen posicions ofensives a l’equip, juguen molt més alliberats i sense tanta pressió per haver de mirar enrere i de defensar.El Nàstic, sense els lesionats Pedro Martín, Javi Márquez, Pol Prats i Gerard Oliva i sense el concurs del sancionat Jonathan Pereira haurà de buscar un triomf que comença a ser obligat, ja que els equips de la part alta de la classificació comencen a allunyar-se. De fet, la promoció d’ascens a Segona A és ja a vuit punts de distància.