Petcoff: «Estem fent moltes coses bé, però a la mínima la categoria et penalitza»

El migcampista assegura que «no hem de tenir pressa» per guanyar, ja que «quan arribi, arribarà»

Actualitzada 17/10/2019 a les 17:57

Damián Petcoff vol tranquil·litat. El centrecampista del Nàstic creu que aquesta serà la base per a començar per la bona línia. En aquest sentit, ahir va detallar que «més enllà del rival hem de pensar en nosaltres i en el nostre joc. Mentre més tranquils estiguem, millor aniran les coses».Ell està convençut que l’equip també té punts positius: «Crec que estem fent moltes coses bé, el que passa és que aquesta categoria, a la mínima, et penalitza. Quan comencem a sumar de tres en tres, tot anirà molt millor». Sap que els tres punts han d’arribar, però, segons ell, sense presses. «Hem de començar a guanyar des de casa, ja que fora estem competint bé», va dir, afegint que «no hem de tenir pressa, quan arribi, arribarà».Pel que fa a La Nucía, rival de diumenge al Nou Estadi (dotze del matí), l’argentí creu que «és un equip amb jugadors amb molta experiència, són durs. No estan allí a la classificació per qualsevol cosa. És un equip veterà i serà un partit bonic». També va valorar el moviment d’acompanyants que està tenint en el centre del camp. «És una posició que estem variant molt, però hi ha bons jugadors. Estigui qui estigui intentaré ajudar-lo i, al que estigui al meu costat, que m’ajudi a mi».