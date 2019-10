El Ral·li de Catalunya es disputarà amb tota normalitat, segons organització

A Tarragona se celebrarà del 24 al 27 d'octubre

Actualitzada 17/10/2019 a les 14:13

El director esportiu del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), Amman Barfull, ha assegurat avui a Madrid, que el Ral·li de Catalunya, que es disputarà a Tarragona del 24 al 27 d'octubre, «no corre cap risc».«Estem treballant amb tota normalitat», ha assegurat i en referència a les protestes i aldarulls que es viuen per la geografia catalana després de la part dispositiva de la sentència del ‘proces’, ha puntualitzat que queden lluny de Port Aventura i la Costa Daurada, on es desenvolupa la prova «són fets que estan centrats a Barcelona, no tenen per què afectar».Amman ha recordat que la prova, que compleix 55 anys, va viure una situació crítica el 2017, quan la declaració d'independència. «Vam patir una vaga general la mateixa setmana del ral·li que, logísticament, sí que ens va afectar», per això en aquesta ocasió la situació és «més favorable».L'organització coordina, com cada any, el dispositiu amb els Mossos d'Esquadra, des de set mesos abans de prova i revisa amb els comandaments tram per tram la carrera, per això la situació és d'«absoluta normalitat».En l'acte de presentació, a la seu del Consell Superior d'Esports, de la 55 edició que serà l'última edició que es disputarà en superfície mixta de terra i asfalt per la nova normativa, el RACC ha comptat amb el suport de la Reial Federació Espanyola d'Automobilisme, a través del seu president Manuel Aviñó, que no contempla una alternativa en cas d'incidents, ni moure la ubicació en la pròxima edició del 2021.«Estem convençuts que la prova tirarà endavant. L'esport espanyol ha sabut demostrar sempre que està per damunt de les qüestions polítiques», ha dit.