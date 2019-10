El Nàstic i Viti acosten postures i el migcampista serà un jugador més

El centrecampista és necessari a causa dels problemes que hi està havent en el centre del camp i el club no pot obviar aquest fet

Actualitzada 16/10/2019 a les 21:34

És comprensible

Que les relacions entre el Gimnàstic de Tarragona i Viti no són les millors, és una obvietat. Ara bé, també ho és que el club ara mateix el necessita. Com a mínim, fins que s’obri la finestra del mercat d’hivern, ja que els problemes que està tenint l’entitat tarragonina en el centre del camp són constants. Per aquest mateix motiu, al llarg d’aquesta setmana hi ha hagut trobades entre el futbolista i dirigents de l’entitat, ja que estan condemnats a entendre’s. A més, tant Xavi Bartolo, entrenador grana, com el cos tècnic i la direcció esportiva tenen clar que amb tantes complicacions en aquesta demarcació s’ha de buscar una solució, i de forma immediata.Viti va demanar marxar al llarg de la pretemporada. Comptava amb propostes que semblaven insuficients al Nàstic, com la de l’Espanyol, que el volia incorporar pel filial. La proposta econòmica al Nàstic no arribava ni als 100.000 euros, amb què el club grana no va voler ni escoltar-la. Aquesta situació, unida al fet que altres companys d’equip sí que van poder marxar, com van ser el cas de Salva Ferrer, a l’Spezia italià, o de Fali (l’1 de juliol) al Cádiz, va enervar al futbolista, que no va adquirir el major dels compromisos amb l’equip tarragoní.El Nàstic pensava que podria reconduir la situació, però no va poder fer-ho. Els alts i baixos del futbolista han estat constants des de l’inici del curs. Viti no va jugar en la jornada inicial i Xavi Bartolo va reconèixer que els motius passaven pel seu intent d’abandonar l’equip i que, aquesta circumstància, havia portat al futbolista a no estar tan involucrat amb la causa com s’esperava d’ell.Bartolo li va aixecar el càstig i va jugar les jornades 2, 3 i 4 senceres, a l’Estadi Johan Cruyff contra el Barcelona B (2-2), a casa davant de l’Andorra (0-3) i al camp de l’Ebro (0-2). La setmana següent, el tècnic el va fer jugar mitja part, però el va substituir al descans. Bartolo també va reconèixer, en roda de premsa després del duel, que Viti estava discutint amb l’àrbitre en el túnel de vestidors i que, com que ja tenia una targeta groga, perillava la seva situació i el fet que fos expulsat i que el l’equip es quedés amb deu homes.Tres partits sense jugar cap minut i aquest diumenge podria tenir lloc el retorn del futbolista davant de la important cita contra La Nucía. Sembla que el jugador ha entès que no va enlloc tenint una actitud negativa, ja que no tan sols perjudica a l’equip, sinó que és contraproduent per a la seva carrera futbolística. Si el comportament de Viti no millora, serà molt complicat que un club de primer nivell tingui la intenció de contractar-lo, ja que podria considerar que, un cop allí, podria prendre el mateix comportament si tingués la intenció de canviar d’aires.És completament comprensible que el jugador se senti frustrat, ja que va entendre que fitxar per l’Espanyol B era la millor forma de continuar amb la seva carrera. Ara bé, el que el club tarragoní li va traslladar va ser, per una banda, que esportivament no canviava de categoria i que jugaria, com al Nàstic, a SegonaDivisió B. Per l’altra, també li va intentar fer veure que l’oferta econòmica era molt reduïda i que no era proporcional a l’esforç que va fer el club la passada temporada ampliant-li la fitxa i donant-li l’opció d’acumular molts minuts a Segona Divisió A.Si Viti està al cent per cent, el Nàstic en sortirà guanyant, i molt. El futbolista ha rendit a un nivell bo en general en aquests tres partits i mig de la present temporada, però la passada campanya va ser, segurament, dels dos o tres millors jugadors del club grana. Enrique Martín va apostar clarament per ell i va descobrir com un futbolista sense protagonisme a la Pobla podia fer-se un lloc en el futbol professional.Les urgències que hi ha al centre del camp són realment alarmants al Nàstic. Javi Márquez està lesionat d’una gravetat més elevada a la qual es pensava inicialment i encara trigarà setmanes a tornar a jugar. A més, el club es va quedar esperant a Ferran Sarsanedas fins al final del mercat d’estiu, però el jugador va decidir continuar al Barça B. Així, i amb Viti sense entrar a l’equip, Xavi Bartolo s’havia quedat amb Damián Petcoff com a únic migcampista, Jorge Carreón i Óscar Sanz pivotant entre el primer equip i la Pobla i David Goldar abandonant la defensa per jugar a la medul·lar. Una situació que, amb el retorn de Viti, protagonitzaria un canvi important.