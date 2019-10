La lesió de Javi Márquez s'allarga més del compte i Bartolo segueix en quadre

El futbolista que havia de moure el joc de l’equip no es recupera i la seva lesió sembla més greu del que es pensava inicialment

Actualitzada 16/10/2019 a les 08:09

Javi Márquez encara no ha debutat aquesta temporada amb el Gimnàstic de Tarragona, una situació que no estava prevista ja que la seva lesió al quàdriceps l’havia de mantenir entre un mes i un mes i mig de baixa. Ja han passat més de dos mesos des que el centrecampista caigués en el dic sec, i segueix sense estar disponible per a Xavi Bartolo en romandre a la infermeria.Aquesta situació està creant preocupació en el club grana. Els serveis mèdics van assegurar internament que el termini de recuperació no s’allargaria més enllà del mes i mig, però aquesta circumstància no s’ha complert, amb què la indignació dels diferents estaments del club és evident.L’aposta per Javi Márquez era forta, un futbolista amb catxé de Segona Divisió A, amb el que això implica econòmicament, va ser gran. El futbolista, després del passat estiu, encara comptava amb contracte amb l’entitat grana i, des del Nàstic, no hi va haver cap mena de dubte: ell havia de ser el motor del centre del camp de l’equip. Ara bé, la seva absència de les convocatòries ha fet minvar les possibilitats d’èxit de l’equip al mateix temps que les opcions de Xavi Bartolo de poder confeccionar un centre del camp en condicions.El club va anunciar durant l’agost que Javi Márquez patia una lesió a l’unió miotendinosa (UMT) del seu quàdriceps dret. Ara bé, a dia d’avui no està clar que aquesta sigui exactament la lesió del futbolista. Sembla ser que seria molt més greu del que s’havia parlat inicialment. De fet s’ha hagut de demanar una segona opinó per intentar descobrir què li succeeix al futbolista i, en principi, la lesió no és la mateixa que es va diagnosticar inicialment.Ara mateix, no està clar quan tornarà als terrenys de joc un Javi Márquez que és més necessari que ningú ara mateix, tenint en compte les mancances que té l’equip en el centre del camp en aquests moments. Amb Viti pràcticament fora de l’equip, tan sols Damián Petcoff queda com a migcampista de la primera plantilla. Així les coses, Xavi Bartolo ha d’inventar contínuament un centre del camp competent per a poder sortir a guanyar tots els partits. Així les coses, és empresa complicada per a l’entrenador, ja que les fórmules sempre passen per haver de reubicar a jugadors o a comptar amb futbolistes del filial que, en principi, no havien de ser tan importants, almenys d’inici, en el primer equip.Un dels futbolistes que ha jugat molts més minuts del que estava previst inicialment és Jorge Carreón. El jugador del CF Pobla de Mafumet ha hagut d’entrar al primer equip perquè no hi havia més opcions, tenint en compte tots els contratemps que té Xavi Bartolo i, tret del duel a Lleida, on el va substituir el també jugador del filial Óscar Sanz, sempre ha tingut protagonisme. De fet, en el 4-4-2 que va dibuixar Xavi Bartolo en el duel disputat el passat dissabte a l’Estadi Antonio Puchades contra el Valencia Mestalla, Carreón va actuar a la banda dreta, fet que encara posa més de manifest les mancances que té Bartolo a l’hora de confeccionar un onze de garanties.També s’ha convertit en constant la utilització de David Goldar en el centre del camp. El jugador, defensa central nat, ha hagut d’avançar la seva posició per a intentar compensar un centre del camp en el qual la fortalesa brillava, fins la seva aparició, per la seva absència.