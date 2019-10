Terratrèmol a Segona B amb la decisió del TAD d'anul·lar el descens del Reus

El Tribunal creu que el club reusenc va patir una «indefensió» i, amb tota probabilitat, la RFEF recorrerà aquesta decisió

Actualitzada 14/10/2019 a les 22:06

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) va comunicar aquest divendres a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la seva decisió d’anul·lar el descens administratiu del CF Reus Deportiu a Tercera Divisió.Quan semblava que la situació del club de la capital del Baix Camp estava morta i enterrada, el TAD surt a escena per a treure-li la raó a l’ens federatiu. Va ser el passat divendres dia 11 d’octubre quan la RFEF va rebre l’esmentada comunicació, la qual significa tot un terratrèmol per tot el que pot implicar, no tant de cara a la present temporada, però sí amb vistes a la campanya 2020-21.Serà molt complicat o gairebé impossible que aquesta decisió pugui tenir efectes de forma immediata. Més, encara, quan la Federació Espanyola té dos mesos per a recórrer la decisió. Per tant, que el CF Reus sigui readmès a Segona B aquesta campanya es presenta com a una missió impossible. Ara bé, aquesta decisió del TAD comporta que torni a escena una història que semblava que havia vist el seu final fa poques setmanes, quan el primer equip, el Reus A, havia estat expulsat de Tercera Divisió i quan el filial, el Reus B, també havia estat exclòs, en aquest cas de Primera Catalana.El TAD argumenta en el seu escrit que el Reus va patir «indefensió», tal com han confirmat fonts federatives a aquest mitjà. Aquesta indefensió no l’entenen des de la RFEF i, per aquest mateix motiu, tenen previst recórrer la decisió. De fet, el més segur és que acabin presentant el recurs per al qual, segons ha conegut Diari Més, tenen dos mesos de termini.La història del CF Reus i la seva desaparició competitiva ha estat un dels culebrots o el gran culebrot de l’estiu. Abans, al gener del 2019, l’equip va ser eliminat a Segona A pels impagaments. El filial va continuar competint a Tercera Divisió, completant una gran temporada. Els impagaments a tècnics i a jugadors van portar a la Federació a acabar eliminant a l’equip de Segona B i la seva plaça se la va quedar l’Andorra de Gerard Piqué. El primer equip va descendir a Tercera Divisió i les seves incompareixences el van eliminar de la competició, així com el filial. Per tant, tot semblava solucionat i no hi havia lloc al dubte, ja que es tractava d’un tema econòmic. Ara bé, el recurs presentat per l’entitat que encara presideix Clifton Onolfo ha tirat endavant i ara s’ha obert la Caixa de Pandora, amb tot el que això suposa.Aquest període que s’obre d’al·legacions suposarà novament un temps d’incertesa, encara que mai podria afectar a una competició començada. Fins i tot, Onolfo podria demanar danys i perjudicis per tot el succeït. Tot està obert en una situació que semblava finalitzada i completament enterrada.