Pedro Martín té molt complicat el seu concurs diumenge contra La Nucía

El davanter del Nàstic té molèsties a l’adductor i se sumaria a les baixes d’Oliva i Pereira

Actualitzada 15/10/2019 a les 08:07

Pedro Martín serà, amb gairebé total seguretat, baixa amb el Gimnàstic de Tarragona de cara al duel que afrontaran els tarragonins aquest diumenge al Nou Estadi contra La Nucía (dotze del migdia).El punta grana pateix unes molèsties a l’adductor que el van impedir exercitar-se ahir i que, segurament, tampoc li permetran poder entrenar amb normalitat en el que resta de setmana.La plantilla grana descansarà avui i demà i dijous s’exercitarà a Salou, mentre que divendres i dissabte entrenarà a l’annex i al Nou Estadi. Si no hi ha cap canvi de darrera hora, Pedro Martín no estarà disponible, amb què Xavi Bartolo, entrenador grana, tindrà un problema, i dels grossos.Jonathan Pereira està sancionat i encara li resten dos partits de càstig. Gerard Oliva està lesionat i no tornarà fins a finals d’any sent optimistes i, amb aquesta situació, al tècnic grana se li acaben les opcions per a la davantera.