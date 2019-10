Les molèsties a l'adductor de Pedro Martín fan encendre les alarmes

Si s’acabés confirmant la lesió, el Nàstic rebria la Nucía sense davanters

Actualitzada 13/10/2019 a les 17:51

Per si no fossin suficientment negatives les notícies al Gimnàstic de Tarragona, amb els nefastos resultats d’inici de temporada, la possible lesió de Pedro Martín espantaria més a una afició que no pot creure tot el que li està passant a l’equip en aquest inici de temporada.Pedro Martín va durar mitja part a l’Estadi Antonio Puchades de València, on el Nàstic va empatar a un gol dissabte. Xavi Bartolo va donar entrada a Lolo Plá en comptes del pitxitxi del Nàstic, que va dir «prou» a causa d’unes molèsties a l’adductor.Ja anava avisant Bartolo que Pedro Martín portava jugant els darrers partits sense estar al cent per cent físicament i, aquesta circumstància, se li notava lleugerament al jugador, que semblava dosificar alguns esforços conscient que es podia trencar. De moment, no està gens clar que es tracti d’una lesió que vagi més enllà d’unes molèsties, però el que sí ho està és que el futbolista va estar 45 minuts sobre la gespa i que el Nàstic no es pot permetre aquesta situació tenint en compte la crítica situació en què es troba la davantera grana.L’entrenador del Nàstic va iniciar la temporada amb un total de quatre davanters i, sumant-s’hi ara Pedro, tots estan tenint problemes. El primer i més clar és el de Thomas Amang, que trigarà setmanes a poder debutar amb el Nàstic ja que encara no té en regla tota la documentació necessària per a poder debutar a Espanya en campionat oficial.També és un drama el que està vivint el club amb un Gerard Oliva que no va arribar en les millors condicions i que, tot just a l’inici del campionat, va ser intervingut del seu genoll dret. Una artroscòpia per intentar eliminar les molèsties en un genoll dret que l’està castigant des de fa molt de temps. Si a aquestes dues baixes se’ls suma el fet que Jonathan Pereira encara té dos partits pendents de complir per sanció, tot bufa en contra a Tarragona. Si Pedro no juga diumenge contra la Nucía al Nou Estadi, caldrà inventar-se una nova davantera.