Juan Rodríguez, única bona notícia d'una nova decepció del Nàstic

El central està rendint millor en els darrers partits, i dissabte a València va ser dels millors, marcant, i fins i tot, el gol dels grana

Actualitzada 14/10/2019 a les 08:07

Ho ha jugat tot

El lamentable i decebedor inici de temporada del Gimnàstic de Tarragona obliga a haver de buscar molt per trobar algun punt positiu. Un dels que més destaquen en les darreres jornades és el moment que està vivint Juan Rodríguez, central arribat aquest mercat d’estiu de l’Sporting de Gijón i que havia començat la temporada de la pitjor manera.Les errades defensives del Nàstic han estat constants en aquestes vuit primeres jornades, tant individualment com de forma col·lectiva. Fins fa un parell de setmanes, l’únic dels tres centrals que se salvava de la crema era David Goldar, tot i que ara està jugant de centrecampista. Goldar és, sense cap mena de dubte, la major de les sorpreses en aquest inici de curs, ja que està tirant de l’equip sempre que aquest ho necessita.Juan Rodríguez no va tenir bons moments en els cinc primers partits de la temporada, però a partir de la derrota a Lleida, el jugador va començar a posar a punt l’engranatge. La passada setmana a Castelló tampoc va estar malament del tot i aquest dissabte, a l’Antonio Puchades, va aconseguir destacar més positivament que no pas negativament. Fins i tot, va marcar el gol visitant.Tret del gol dels valencians, en el qual va fallar la major part de l’equip de forma col·lectiva, el paper de Rodríguez va ser destacat. Va sortir al tall en diverses ocasions i va estar més ràpid que el seu company a l’eix Bruno Perone a l’hora de prendre decisions amb agilitat. Encara falta molt per veure el millor nivell de Juan Rodríguez, aquell que va enamorar a Sergi Parés, director esportiu grana, qui sempre el va tenir com a una primera opció a l’hora de confeccionar la defensa del Nàstic 2019-20.Rodríguez ha anat canviant de companys en defensa, tant si ho ha fet en línia de cinc com en la de quatre de les darreres jornades. Ara, des de fa algunes setmanes, Bruno Perone és la seva parella de ball, ja que Goldar s’ha consolidat coma migcamipsta després que els futbolistes específics d’aquesta demarcació no hagin estat disponibles o no hagin cobert les expectatives que s’esperava d’ells.El central gallec de 24 anys ha disputat tots i cadascun dels minuts que ha jugat el Nàstic aquesta temporada. Ha estat sempre titular i ha acabat els partits, de forma que ha quedat palès que és una prioritat per a un Xavi Bartolo que hi té plena confiança.Un dels motius pels quals no rota el defensor és perquè la plantilla compta únicament amb tres defenses centrals i, ara per ara, no es dibuixa un futur sense que els tres estiguin al camp al mateix temps.El Nàstic va començar la temporada jugant amb Goldar i Rodríguez a l’eix, tot i que després va passar a defensa de cinc, amb els tres centrals disponibles sobre la gespa. Ara, amb Goldar a la medul·lar, mai hi ha cap central a la banqueta i tots tres van acumulant minuts a les esquenes.