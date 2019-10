«Acaba, que he d'anar al banc»

L'exentrenador del Nàstic Jaume Bonet explica una anècdota

13/10/2019

En un món en el qual les portades dels diaris esportius, i algunes de les que no ho són, les ocupen resultats de partits, fitxatges o notícies rellevants d’equips de futbol, sempre s’agraeix llegir entrevistes que siguin diferents, que expliquin anècdotes o situacions desconegudes per al públic fins llavors.L’exentrenador del primer equip del Nàstic de Tarragona Jaume Bonet no ha realitzat cap entrevista, però ha deixat anar a Twitter una d’aquelles situacions que agrada conèixer perquè abans no era sabuda pel públic en general. En el seu perfil, ha piulat el següent: «Llegiu l’entrevista de Roberto Carlos sobre el vestidor del Real Madrid, els seus costums, viatges, festes i entrenadors», en referència a les intimitats que va explicar l’exlateral esquerre del conjunt madrileny.

Recuerdo cuando entrenaba al Nastic en 2A, en un entrenamiento más largo,un jugador dijo: Termina que tengo que ir al banco y me van a cerrar. — Jaume Bonet (@JaumeBonet6) 11 de octubre de 2019