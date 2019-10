Punt i gràcies (1-1)

El Nàstic es mostra incapaç de mantenir-se per davant amb el gol de Juan Rodríguez i acaba empatant i mostrant-se inferior al Valencia Mestalla

Nova decepció d’un Gimnàstic de Tarragona que segueix sense guanyar i s’ha de conformar amb sumar un punt gràcies a la diana d’un notable Juan Rodríguez, que no va poder evitar la punxada al camp del Valencia Mestalla.La serositat ha estat el cavall de batalla del Nàstic. El conjunt de Xavi Bartolo ha sortit al camp conscient de la importància que tenien els tres punts i no han donat concessions al darrere, fins que a partir de la mitja hora de partit els valencians han agafat les regnes del duel.Bartolo ha apostat per un 4-4-2 clàssic, amb Petcoff i Goldar en el centre de la medul·lar i Brugui i Jorge Carreón, la gran novetat, a les bandes. Habran acompanyava Pedro Martín a la punta d’atac i, la defensa i la porteria, la de les darreres jornades: Valentín, Rodríguez, Perone i Bonilla al darrere i Bernabé sota pals.Mès possessió tenia el filial valencianista, encara que les ocasions més clares venien de la banda visitant. En la primera d’aquestes, Juan Rodríguez ha avançat al Nàstic. Córner des de l’esquerra del meta Cristian Rivero botat per Bonilla, remata Brugui i l’acaba d’empènyer el central.Aïllades accions de Pedro o de Habran eren l’únic potable ofensivament per part del Nàstic, tot i que el major mèrit se l’emportaven els futbolistes del centre del camp, que ajudaven, mitjançant la seva pressió, a impedir progressions clares del rival.Una de les més clares dels locals ha anat a càrrec de Pascu a set minuts del final, amb un tret llunyà que ha salvat Bernabé sense arribar a atrapar l’esfèrica.El darrer tram del primer acte s’ha convertit en tot un monòleg local, amb un Jordi Sánchez que ha avisat i avisat fins que, quan l’electrònic assenyalava el 45’, ha marcat l’empat, que ha enfonsat al Nàstic. Acció per banda esquerra que arriba a peus de Carlos González. Aquest, a la dreta, a l’àrea petita, centra sense oposició i Sánchez, a plaer, remata i empata el duel.El segon acte ha començat com un monòleg local, amb un nom propi, el de Jordi Sánchez. Arribant des de la dreta, des de l’esquerra o pel centre, el davanter del Mestalla ha portat boja a la defensa grana.Perone, poc a poc, anava perdent les forces i, tot i que Juan Rodríguez ha disputat els seus millors minuts com a grana, també li costava seguir els moviments de la jove defensa valenciana.Dos trets perillosos en el primer quart d’hora del segon acta han activat encara més un Valencia Mestalla que s’estava menjant al Nàstic al camp.Mentrestant, Bartolo ha decidit fer el darrer dels canvis en el 66’. N’havia fet dos abans, amb les entrades de Plá al descans i de Giner a l’hora de joc i, amb la de Ballesteros, ha esgotat totes les substitucions.Ofensivament, amb la marxa de Pedro al descans per un problema muscular, el Nàstic ha perdut tota la mossegada que tenia. Ha hagut d’acabar el pratit amb Plà i Brugui en punta i Giner i Ballesteros a les bandes.Els canvis tampoc han servit perquè reaccionés un Nàstic que ha estat a mercè del rival durant tota la segona meitat, davant d’un Mestalla en el qual hi jugaven dos ex del Reus, com el lateral esquerre Adri Guerrero, titular, i Alfred Planas, que ha sortit a la segona meitat.Quan més perill estaven portant els valencians, ha aparegut Giner per fallar el que mai es pot fallar. Gran acció de Ballesteros, que la serveix a un Giner que es queda sol davant del meta. S’ha equivocat a l’hora de picar-la, ja que l’ha enviat desviada. Era el minut 75 i el duel podria haver canviat radicalment.El duel ha entrat en els darrers deu minuts en un tram de bogeria, on dels dos conjunts han buscat la diana. La diana podria haver arribat de qualsevol dels dos cantons. Brugui, Ballesteros i Valentín han buscat la sorpresa, però no han tingut la sort que buscaven.Nou partit sense guanyar per part d’un Nàstic que ha guanyat tan sols un dels vuit darrers partits jugats.FITXA TÈCNICAVALENCIA MESTALLACristian Rivero, Javi Jiménez, Adrián Guerrero, Guillem Molina, Adri Gómez, Jordi Sánchez, Esquerdo, Marc Ferris, Pascu, Sergio Moreno (Jordi Escobar, 73’) i Carlos González (Alfred Planas, 71’).NÀSTICBernabé Barragán, Pol Valentín, Juan Rodríguez, Perone, Bonilla, Damián Carreón (Ferran Giner, 55’), Petcoff, David Goldar, Brugui, Habran (Pol Ballesteros, 66’) i Pedro Rodríguez (Lolo Plá, 46’).GOLS0-1, Juan Rodríguez (12’); 1-1, Jordi SánchezÀRBITREDaniel David Baiges Dones (aragonès). Va mostrar la targeta groga als locals Guillem Molina i Sergio Moreno, Javi Jiménez; i als visitants Damián Petcoff, David Goldar i Brugui.