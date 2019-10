«Tots els tècnics ens sentim mitjanament qüestionats quan no aconseguim els objectius»

L’entrenador del Nàstic, Xavi Bartolo, explica que seguirà apostant pel 4-4-2

Actualitzada 11/10/2019 a les 13:21

El tècnic del Gimnàstic de Tarragona, Xavi Bartolo, ha comparegut aquest divendres en una roda de premsa prèvia al partit que enfrontarà els grana contra el València Mestalla. Preguntat per com se sent davant la trajectòria del Nàstic en aquest set partits de Lliga, Bartolo ha afirmat que «tots els entrenadors ens sentim mitjanament qüestionat quan no aconseguim els objectius mínims que ens marquem». Bartolo ha afegit que el seu és «lluitar pel play-off i ara estem lluny d’aquest objectiu» però ha remarcat que està «tranquil» en el sentit que «l’equip fa coses millor del que indica la taula classificatòria» i confia que a la llarga se situaran més amunt. També ha afirmat sentir-se recolzat per la gent més propera.Pel que fa a la visita de demà dissabte (18h) al València Mestalla, Bartolo ha afirmat que a nivell defensiu seguirà apostant pel 4-4-2, ja que «l’hem repassat molt, cada cop el tenim més agafat i fem menys errades». Pel que fa a la plantilla, ha explicat que l’únic jugador del qual no disposa l’equip és Javi i que Pedro sembla que ja està totalment recuperat. També ha parlat de la situació de Viti, del qual ha dit que «és totalment recuperable» i que «hem fet tot el possible per integrar-lo, però el pas definitiu l’ha de fer ell».En relació al rival, el tècnic ha assegurat que haver jugat contra el València Mestalla en pretemporada «serveix de poc», ja que en els amistosos no tenien les plantilles definitives i es fan moltes provatures. Ha destacat que el filial del València ha fet un pas endavant en les tres darreres jornades, per ell «les millors que ha fet fins ara» i que tot i que tenen un parell de baixes importants per les seleccions tenen jugadors amb les quals cobrir-les. «Intentarem buscar les pessigolles al rival on creiem que són més dèbils», ha afirmat Bartolo.