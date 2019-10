Sense marge d'error

El Nàstic visita el Valencia Mestalla (18 hores) amb la necessitat de sumar la segona victòria de la temporada

Brugui, titular

No hi ha altra opció que guanyar al Valencia Mestalla per al Gimnàstic de Tarragona. A les 18 hores, els tarragonins disputen el partit corresponent a la vuitena jornada del campionat de Lliga i ho farà amb tan sols un triomf al seu caseller, estadística massa pobre tenint en compte les expectatives dels grana.No sumar els tres punts podria complicar molt la situació d’un equip que no arrenca i que ho ha de fer el més aviat possible per a esvair fantasmes. Xavi Bartolo vol un triomf a la Ciutat Esportiva del Valencia que serveixi de punt de partida per a un futur esperançador.Quatre són les baixes que tindrà el tècnic, les ja conegudes de Gerard Oliva, Javi Márquez i Pol Prats per lesió i de Jonathan Pereira, sancionat.El Mestalla, amb set punts, en té un més que els tarragonins, amb què es troba en una situació similar a la del seu rival.L’únic canvi que es preveu a l’onze és l’entrada de Brugui. L’autor del gol de la setmana passada contra el Castellón serà de la partida i podria substituir o bé Ferran Giner o Lolo Plá.La resta de l’equip, els mateixos del passat diumenge. Bernabé estarà sota pals i la defensa la formaran, de dreta a esquerra, Pol Valentín, Juan Rodríguez, Bruno Perone i Javi Bonilla.En el rombe del centre del camp, David Goldar serà el jugador de contenció. Petcoff actuarà pel costat dret i Giner per l’esquerra si Brugui ho fa pel centre, o Plá pel centre i Brugui per l’esquerra. Les dues opcions són molt possibles. A dalt, Pedro Rodríguez seguiria acompanyat de Habran.