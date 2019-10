Reus aplegarà uns 1.000 esportistes en el IV Trofeu de Gimnàstica Rítmica

El Ciutat de Reus es desenvoluparà demà al Pavelló Olímpic amb 46 entitats participants

Actualitzada 11/10/2019 a les 15:38

La secció de Gimnàstica Rítmica de l’Associació Esportiva Pare Manyanet, amb la col·laboració amb l’Ajuntament de Reus, ha pres la decisió d’organitzar la quarta edició del Trofeu Ciutat de Reus de Gimnàstica Rítmica, que té lloc el 12 d’octubre al Pavelló Olímpic Ciutat de Reus. Hi participaran un total de 960 gimnastes de 46 clubs de la ciutat i del territori nacional i d’un total de vuit comunitats autònomes diferents.L’organització planteja aquesta edició com la consolidació d’una competició de referència en l’àmbit estatal, que combina l’activitat esportiva en un ambient lúdic, en el qual no tan sols els esportistes hi són protagonistes, sinó que també ho esdevenen els seus familiars i amics. L’objectiu de la cita, segons asseguren els organitzadors, és oferir als gimnastes la possibilitat de realitzar el seu exercici fora de la pressió que suposen les competicions organitzades per la Federació Catalana de Gimnàstica Rítmica i la Real Fedaración Española de Gimnasia.Com a novetat en l’edició d’enguany s’ha incorporat una vessant solidària amb la col·laboració amb la Càtedra de Dolor Infantil URV-Fundación Grünenthal del doctor Jordi Miró Borremos el dolor infantil.L’esdeveniment esportiu comptarà amb un total de cinc tapissos, quatre per als entrenaments i el de la pista central. Les gimnastes i els assistents podran veure els resultats dels exercicis a les pantalles situades a peu de pista. Segons les persones que s’encarreguen de l’esdeveniment, està prevista una assistència aproximada de més de 3.000 persones.Les categories que hi participen són: conjunts de Copa Catalana nivells IV, V i VI, individuals Copa Base, conjunts Base i absolut i individual masculí.De cara al diumenge dia 13 d’octubre, Reus Esport i Lleure, la Federació Catalana de Gimnàstica i la secció de rítmica del Pare Manyanet de Reus, han previst l’organització de la segona fase de la Copa Catalana Conjunts tardor nivells IV, V, VI i VIII al Pavelló Olímpic de Reus amb el qual es comptarà amb la participació de 500 gimnastes aproximadament.