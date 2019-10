El Valencia Mestalla espera al Nàstic sense les seves dues referències

Koba Koindriedi i Yunus Musah causen baixa de cara al partit de demà en estar concentrats amb les seves respectives seleccions

Actualitzada 11/10/2019 a les 08:14

El Gimnàstic de Tarragona visitarà aquest dissabte a la tarda, a partir de les sis, el Valencia Mestalla, en el duel corresponent a la vuitena jornada del campionat nacional de Lliga del grup tercer de Segona Divisió B. Serà una nova prova per als tarragonins per a intentar arrencar. Un triomf no taparia el mal inici de temporada, però ajudaria a amortir un començament no desitjat que ha situat a l’equip de Xavi Bartolo en la posició de promoció de descens a Tercera Divisió.El rival dels tarragonins, com tots els que es trobaran aquesta temporada, serà complicat. Ara bé, ajudarà el fet que els seus dos millors jugadors no estiguin sobre la gespa. Es tracta de Koba Koindriedi i de Yunus Musah, que es troben concentrats amb les seleccions francesa i anglesa, respectivament. Ambdós futbolistes tenen per davant un important futur en el món del futbol i, per aquest motiu, els han cridat els seus seleccionadors. Els dos actuen a la medul·lar, tot i que el Nàstic no es pot confiar, ja que hi ha un altre futbolista que també crida l’atenció i que estarà sobre la gespa al cent per cent. Aquest és Carlos González. Arribat aquest passat estiu procedent del filial del Las Palmas, pot moure’s en qualsevol de les posicions de la mitja punta, ja sigui pel centre o per ambdues bandes. Ell serà, possiblement, el futbolista a seguir, amb què els defensors del Nàstic hauran d’estar ben atents als seus moviments.El Mestalla és un equip que acostuma a intentar portar el ritme dels partits, encara que, amb el Nàstic com a rival, segurament li costarà més aconseguir-ho. Ara bé, quan ha de córrer, buscar espais i contraatacar, tampoc desafina. O sigui, que domina molts registres i que, en qualsevol situació de partit, té una sortida planificada.Durant tota la temporada, ha jugat amb un 4-4-2, com ho fa el primer equip, encara que en els darrers deu minuts del duel contra l’Olot, va utilitzar el 4-1-4-1, inusual en ells.