Lolo Plá: «Hem d'anar a guanyar i els resultats arribaran»

El mitja punta del Nàstic confia plenament en l'equip

Actualitzada 10/10/2019 a les 13:56

El mitja punta del Nàstic de Tarragona Lolo Plá va declarar abans de l’entrenament d’aquest dijous que l’equip té la mentalitat d’anar a pels tres punts en tots els partits. «Amb aquesta meta anem totes les setmanes. L’equip està força bé, confiat, i hem d’anar cada setmana a guanyar. Després, els resultats arribaran», va dir el futbolista, qui va defensar el vestidor i el moment de l’equip: «Estem creient l’un en l’altre i això és molt important perquè arribin els èxits. Les victòries estan trigant a arribar, però hem d’estar tranquils veient l’equip que hi ha. És circumstancial que estiguem on som».Plá, que ha estat pare aquesta setmana, jugarà contra el seu exequip Valencia Mestalla (dissabte, 18 hores), no creu que el fet de jugar contra un filial hagi de significar afrontar l’equip de forma diferent. «És igual. El grup tres és complicat, és igual que juguem contra un filial o no. Cadascú té les seves necessitats. És un bon camp i un bon rival. A pretemporada ens van guanyar i hem de buscar motivacions contra els contraris i començar a sumar de tres en tres», va sentenciar.