El Nàstic fa un minut de silenci en record de Josep Maria Grau

Actualitzada 10/10/2019 a les 14:00

Els jugadors i cos tècnic del primer equip del Gimnàstic de Tarragona, així com el Consell d’Administració amb el president Josep Maria Andreu al capdavant, la direcció esportiva grana, els treballadors de la Societat Anònima Esportiva (SAE) i del Club Gimnàstic, tots ells, amics i companys, van voler recordar aquest dijous a Josep Maria Grau, que va ser delegat del primer equip durant 18 anys.Fa un any que Grau va morir a causa d’una malaltia, una notícia que va causar un gran impacte, no tan sols a nivell tarragoní, sinó que també va ser una notícia molt negativa en el món de l’esport a nivell nacional, ja que Grau era estimat allí on anava.El respectuós minut de silenci s’ha realitzat sobre el camp annex al Nou Estadi, just abans d’iniciar la sessió d’entrenament del primer equip. Després de completar els 60 segons, tots els participants han mostrat el respecte i admiració cap a la persona de Josep Maria Grau amb un fort i emotiu aplaudiment.