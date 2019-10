Gerard Descarrega serà al Mundial d'Atletisme Paralímpic de Dubai

El reusenc competirà amb el guia Guillermo Rojo i intentarà repetir la triple corona en els 400 metres

Actualitzada 09/10/2019 a les 16:47

Quatre medallistes en els Jocs de Río de Janeiro 2016 lideren la Selecció Espanyola que participarà, entre el 7 i el 15 de novembre, en el Campionat del Món d’Atletisme Paralímpic de Dubai. Gerard Descarrega, Kim López, Alberto Suárez i Izaskun Osés destaquen entre els 37 esportistes cecs, amb discapacitat física, intel·lectual o paràlisi cerebral convocats per les federacions nacionals. Tots els esportistes que pugin al podi en aquesta prova aconseguiran la plaça per a Tòquio 2020.El reusenc Gerard Descarrega, que competirà amb el guia Guillermo Rojo, intentarà conservar la triple corona en els 400 metres. No ha baixat del podi en la seva prova favorita des de Río 2016, amb victòries en els Mundials de Londres 2017 i els Europeus de Berlín 2018. Descarrega i Rojo viatjaran amb l’objectiu de trencar la barrera dels 50 segons i també competiran en els 200 metres T11.Un altre campió paralímpic al Brasil, Kim López, forma part de la llista de seleccionats per la Federació Espanyola d’Esports per a Cecs (FEDC). El valencià buscarà el seu primer títol mundial en llançament de pes després dels bronzes de 2015 i 2017.El subcampió paralímpic asturià Alberto Suárez, amb plaça per a Tòquio en guanyar la plata en el Mundial de Marató del passat mes d’abril, provarà sort aquesta vegada en els 5.000 metres de la classe T12. A Dubái també hi serà la navarresa Izaskun Osés, bronze en els 1.500 metres T13 de Río, que torna a la competició després de ser mare.