Els gols encaixats, l'assignatura més urgent a resoldre per Bartolo al Nàstic

Els tarragonins han rebut dianes en sis dels set partits disputats i, ni amb quatre defensors ni amb cinc, han mostrat seguretat

Actualitzada 09/10/2019 a les 08:06

Una millora

Una de les grans assignatures pendents que té el Gimnàstic de Tarragona és la dels gols encaixats. L’inici de temporada dels tarragonins no ha estat, ni molt menys, bo, i moltes poden ser les causes d’aquesta situació.Una d’elles és que l’equip de Xavi Bartolo encaixa molts gols. De fet, els tarragonins han hagut de recollir la pilota de la pròpia porteria en sis dels set partits que han disputat.Els registres encara fan més mal si es comprova el fet que no hi ha cap equip que hagi encaixat més gols que el Nàstic de tots els conjunts que militen en el grup tercer de Segona Divisió B. Dotze gols en els set partits esmentats, una mitjana que gairebé arriba a dos duels per enfrontament. No són números que convidin precisament a l’esperança, tot i que, amb el pas de les jornades, el Nàstic ha demostrat una millora en l’aspecte de les dianes encaixades.No hi ha cap conjunt que hagi rebut més gols que el Nàstic en aquests set partits, però sí que n’hi ha alguns que igualen els tarragonins en aquesta estadística. Orihuela, Hércules i Badalona són els altres tres equips als quals els apareix el número 12 en el caseller de gols encaixats. Són tres dels quatre conjunts que estan en zona de descens, ja que el Prat, amb deu gols, n’ha rebut menys.A l’altra cara de la moneda, apareix l’Andorra, líder amb catorze punts i tan sols tres dianes rebudes en els mateixos set partits que el Nàstic. Jugar la promoció de descens i, sobretot, acabar líder, passa per a aconseguir una gran fortalesa defensiva, la qual actualment no té el Nàstic. De fet, deixant de banda l’Andorra, entre el segon classificat i el setè hi ha cinc equips (dels sis possibles) que han encaixat cinc dianes, i que apareixen com a segons menys golejats després dels andorrans.Com és lògic, encaixar més dianes empeny els equips més cap a baix i, en la setzena posició s’hi troba un Nàstic que ha de reaccionar al camp d’un Mestalla que, per exemple, compta amb un punt més que els tarragonins, però que ha encaixat set gols, cinc menys que els de Xavi Bartolo.El fet de rebre més o menys gols no és tan sols cosa del porter o de la defensa, ja que tots els jugadors han d’ajudar en tasques defensives. Des d’aquest inici de temporada, alguns futbolistes de la parcel·la ofensiva no ofereixen aquest suport i, d’altres del centre del camp, es queden sense benzina abans de l’esperat. Així, és impossible poder confirmar un bon entramat defensiu que ajudi al Nàstic a sortir d’aquesta situació tan complicada. El dissabte, a partir de les sis de la tarda i a la Ciutat Esportiva del Valencia, els tarragonins tindran una nova oportunitat de demostrar que volen tirar amunt. Primer, guanyant i, segon, si pot ser, sense encaixar gol. Aquest serà el doble objectiu dels de Bartolo.El Nàstic, tot i els mals números, ha demostrat una notable millora en l’aspecte defensiu. I és que en les tres primeres jornades va encaixar un total de vuit gols. Tres a casa contra el Llagostera en el duel que inaugurava la temporada (1-3), dues més a l’Estadi Johan Cruyff davant del Barcelona B (2-2) i tres al Nou Estadi contra l’Andorra (0-3) en la tercera jornada lliguera. A partir d’aquí, única porteria a zero, a l’Ebro, 2-2 a casa davant del Cornellà, derrota per la mínima(1-0) al Camp d’Esports davant del Lleida Esportiu i igualada a casa davant del Castellón (1-1).